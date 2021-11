Herbalife Nutrition gana uno de los premios "Achievers 50 Most Engaged Workplaces" Comunicae

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 08:06 h (CET) Herbalife Nutrition ha sido premiada en la categoría "Mejor programa de empoderamiento gerencial" Herbalife Nutrition ha sido reconocida como una de las empresas del prestigioso ranking 'Elite 8' de los premios “Achievers 50 Most Engaged Workplaces® Awards”, unos galardones internacionales que reconocen a aquellos empleadores que hacen del compromiso, la alineación y el reconocimiento algo central en la experiencia de los empleados. Herbalife Nutrition ha sido elegida por sus programas globales que apoyan la capacitación de los directivos y cómo éstos aportan un valor añadido de forma eficaz, autónoma e implicada en todo momento.

Para reforzar la labor de los directivos en estos tiempos sin precedentes y ayudar a los empleados a adaptarse a los nuevos modos de trabajo, la empresa ha lanzado tres iniciativas vinculadas a la gestión de personas y la tecnología.

Programas de E-Learning

Herbalife Nutrition creó varias plataformas de formación digital en todo el mundo, con más de 16.000 cursos a distancia, que permitían a los gerentes manejar equipos en remoto y ayudarles en esta migración del mundo presencial al online.

Coaching y debates virtuales

La empresa lanzó una nueva herramienta de desarrollo y coaching para que los empleados y sus gerentes hicieran uso de ella durante las sesiones de coaching individuales. La herramienta sirvió de catalizador para discusiones continuas y frecuentes que proporcionaron el marco para ayudar a los gerentes a mantenerse conectados y compartir valiosos comentarios sobre el desempeño en tiempo real.

Programas de asesoramiento globalizados

La compañía lanzó el programa piloto de tutoría global RISE, unos programas de mentoría que permitían vincular a líderes con gerentes junior en función de los perfiles de ambos. Surgieron más de 100 equipos de mentoring, los cuales trabajaron durante seis meses el desarrollo personal y compartieron las mejores prácticas, así como desafíos del día a día.

El prestigioso premio “Elite 8” se otorga a las empresas que más ejemplifican uno de los Ocho Elementos de Compromiso de los Empleados de Achievers®: responsabilidad y rendimiento, pertenencia, equidad e inclusión, alineación con la cultura de la empresa, empoderamiento de los directivos, crecimiento profesional y personal, propósito y liderazgo, reconocimiento y recompensas, y bienestar.

La lista completa de los ganadores de Elite 8 2021 es la siguiente: Air Canada por su propósito y liderazgo, Cadillac Fairview Corporation por su política de pertenencia, equidad e inclusión, Herbalife Nutrition para el Empoderamiento del Gerente, Insight Enterprises para su responsabilidad y rendimiento, Lloyds Banking Group por el Bienestar, Meijer por su programa de reconocimiento y recompensas y WPS para la alineación de su cultura.

Con este, son ya numerosos los premios, nacionales e internacionales, que Herbalife Nutrition ha recibido desde 2019. Entre ellos, destaca el conseguido este año en Irlanda en los premios de nutrición deportiva Men’s Fitness Magazine’s Sports Nutrition Awards por varios de sus productos de la línea Herbalife24. Ese mismo año, Herbalife Nutrition fue premiada en Vietnam con el galardón Golden Product for Public Health Award, que reconoce la seguridad, calidad y eficacia de los productos, así como los altos estándares de producción y comercio y su contribución excepcional a la economía local. En nuestro país, el primer batido de proteína 100% vegano de Herbalife Nutrition, Tri-Blend Select, fue nombrado Producto del Año en la categoría de suplementos alimenticios gracias a las votaciones de los consumidores a nivel mundial. Recientemente, en 2021, se fallaron los premios Empresa Social, en los que la multinacional consiguió el reconocimiento a la Mejor Acción de Responsabilidad Social Corporativa en el sector de la nutrición.

