Las lámparas a medida para el proyecto Hotel Hesperia Tower

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Uno de los referentes de la arquitectura moderna en la ciudad de Barcelona es el Hyatt Regency Barcelona Tower, ubicado en el barrio de Bellvitge de la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat. Los espacios, la forma y la iluminación – capaz de ser divisada a kilómetros – han convertido este gran edificio en uno de los más destacados de la zona.

INSOLIT cuenta con una vasta experiencia en el campo de la iluminación y ha sido la empresa responsable de remodelar parte de la iluminación del hotel. Para la reforma han creadolámparas a medida en colaboración con GCA Architects, que cuentan con un sistema tecnológico innovador, permitiéndoles crear ambientes realmente llamativos e insólitos.

Espacios con luminarias de gran calidad Los múltiples usos que recibe el hotel permiten crear distintos ambientes con diferentes características decorativas y de iluminación. En la remodelación,INSOLIT junto a GCA Architects se encargó de darle vida a la iluminación del hotel.

Luminarias fabricadas a la medida del exterior Dentro de las nuevas reformas para el hotel se propuso instalar el modelo Banús de INSOLIT personalizado y con el logo del hotel gravado a láser, que trata de una luminaria de balizamiento orientable para iluminar el perímetro de la torre. Además de esto, el despacho de arquitectura encargado de la remodelación, GCA Architects, diseñó una luminaria a medida que simulan faroles flotantes, ubicados por encima de las láminas de agua existentes.

INSOLIT ha sido la responsable de fabricarlas, lo que ha resultado en un espacio caracterizado por el efecto de ingravidez, gracias a la simetría de la luminaria que se refleja en el agua.

Iluminación perfecta en el paso de entrada Entre las dos puertas que dan acceso al interior de la torre, se propuso diseñar una lámpara a medida representativa de lo que significa el espacio. Para ello se diseñó una luminaria totalmente insólita creando unas lamas con más de 10.000 puntos de luz que crean un efecto visual impresionante al parecer que se está dentro de una pecera de gotas de agua más al estilo mundo avatar que al mundo real.

Zona de hall con TR Down Para la zona de descanso que se encuentra en la recepción del hotel se ha optado por una composición espectacular con el modelo TR Down, una suspensión circular que ya es un clásico de la marca INSOLIT y que ha permitido generar un lienzo entre todas las luminarias creando un techo de luz flotante para remarcar esta zona dentro del gigantesco espacio de la zona de acceso de la torre.

Exclusivo Restaurante Terrum Para finalizar la disposición de luminarias dentro del hotel, GCA Architects diseña unas luminarias de cristal para el restaurante Terrum que no dejan indiferente a nadie. Son luminarias gigantes con 2 cilindros de cristal que iluminan y decoran el restaurante dándole una calidad al espacio digna de dar a conocer a los comensales la calidad de los alimentos que van a consumir.

