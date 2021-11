Todos pueden disfrutar de la gastronomía navideña con la bollería y repostería vegana de Biopanadería Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Las Navidades se acercan cada vez más, lo que significa que se aproxima una época de unión familiar y reencuentros acompañados de deliciosas creaciones culinarias alusivas a la época: tapas especiales, vinos, platos fuertes, dulces, etc. Entre estas creaciones, algo que no puede faltar es la tradicional repostería y bollería navideña, donde se incluyen panettones, el roscón de reyes y otros caprichos navideños.

Para aquellas personas que quieran disfrutar de unas festividades más sanas e inclusivas pero igualmente deliciosas, Biopanadería supone una gran opción. Su gran variedad de repostería y bollería vegana para las fiestas deleitará a cualquier paladar, posicionándose como uno de los mejores lugares para comprar panettone y comprar roscón de reyes.

Darle un toque dulce a las Navidades con el panettone vegano de Biopanadería Aunque resulte un poco sorprendente, los panettones veganos se han ido popularizando durante los últimos años. Este postre ha superado las expectativas de cualquier comensal gracias a su intenso sabor, obtenido a través de técnicas gastronómicas especiales, así como el uso de ingredientes naturales de la más alta calidad presentes en todo el proceso de producción.

Los panettones veganos de Biopanadería están hechos con harina y masa madre de espelta, sin lactosa, mantequilla o cualquier otro tipo de grasa o proteína de origen animal. Por el contrario, para obtener un sabor único y delicioso utilizan chocolate, cáscara de naranja caramelizada, aceite de oliva virgen extra, azúcar de caña integral, sal y canela.

Si bien todos los productos de Biopanadería son deliciosos y gratamente alabados por el público, el más vendido es sin duda el Panettone Vegano de Espelta con Chocolate Ecológico, el cual cuenta con una elaboración artesanal exclusiva.

El roscón de reyes vegano se convierte en uno de los productos estrella en las fiestas Si bien los panettones y los caprichos navideños en forma de estrella, abeto o corazones son productos de pastelería tradicionales en esta época del año, lo cierto es que unas Navidades sin un roscón de reyes no son unas verdaderas fiestas. Por esta razón, el roscón vegano de espelta con chocolate ecológico sin pasas se posiciona como uno de los productos estrella del negocio durante las festividades y celebraciones especiales.

A través de un proceso gastronómico sumamente exhaustivo, Biopanadería se encarga de utilizar ingredientes totalmente naturales y de origen vegetal para convertirlos en una exquisita experiencia culinaria, que deleitará incluso a los paladares más exigentes durante esta época tan especial del año.

En definitiva, la cocina vegana y ecológica ha experimentado una importante evolución durante los últimos años, siendo posible realizar creaciones deliciosas con ingredientes naturales. Biopanadería garantiza a todos los clientes deliciosos bollos y productos de panadería para las fiestas, manteniendo cortos plazos de envío también durante la época navideña para asegurar que cada cliente pueda llevar la exquisitez a su mesa.

