Dokok cosmeceuticals es la herramienta clave de los expertos en cosmecéutica de Rambla 6

martes, 2 de noviembre de 2021, 18:14 h (CET)

Hoy en día se habla mucho del término cosmecéutica, derivado de las palabras cosmética y farmacéutica, cuyo significado se refiere a aquellos productos de uso tópico eficaces y capaces de penetrar profundamente en la piel gracias a sus componentes biológicamente activos. En España, uno de los lugares de referencia para realizarse tratamientos cosmecéuticos es Rambla 6, donde trabajan con Dokok cosmeceuticals, una marca que cuenta con formulaciones 100% efectivas para devolverle la salud a la piel reparándola internamente, pero también dejándola espectacular a simple vista.

Las grandes ventajas de los productos de cosmecéutica con los que trabaja Rambla 6 En Rambla 6 realizan una variedad de tratamientos faciales en los que los protagonistas son los productos de la firma Dokok cosmeceuticals por las grandes bondades que aportan a la piel. De hecho, desde este centro de estética recomiendan a cada uno de sus clientes también utilizar dichas formulaciones en casa para mejorar el aspecto del cutis.

Los productos Dokok cosmeceuticals utilizados en este centro de estética son ligeros y de textura sedosa y se adaptan a todo tipo de necesidades, además, son aptos para todo tipo de piel, ya sea seca, mixta, normal o grasa.

Algunos de los procedimientos en los que se utilizan las eficaces fórmulas de Dokok cosmeceuticals son el de embellecimiento de piel, que consiste en aplicar un masaje de remodelaje, y el de hidratación de las capas profundas y superficiales de la piel. En este último se emplean los sueros cosmecéuticos Dokok, que actúan potentemente para devolverle la belleza al cutis gracias a sus efectos rejuvenecedores cutáneos que revierten los signos de envejecimiento y que estimulan las propias funciones celulares.

Una de las grandes ventajas de los productos de Dokok es que no contienen parabenos, sulfatos, perfumes, colorantes ni sustancias comedogénicas, por lo que son completamente nobles para la piel, protegiéndola de la formación de puntos negros y acné.

Beneficios para todos La cosmecéutica tiene muchas ventajas, una de las principales es que no se limita a la belleza, y es que, su función principal es reparar la piel desde adentro para que así pueda lucir espectacular por fuera. Los productos cosmecéuticos, como los que ofrece Dokok cosmeceuticals, pueden ser utilizados por mujeres y hombres que deseen tener un cutis sano y radiante. No obstante, son ideales para personas con severos problemas de acné, con cutis deshidratados, con carencia de colágeno y elastina, con manchas y arrugas.

Los que deseen conocer más a fondo los tratamientos con productos Dokok cosmeceuticals que ofrece Rambla 6 pueden hacerlo desde su página web y, así, empezar a lucir la mejor cara.

