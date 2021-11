Clínica CEMEQ, la clínica de estética Valencia que ofrece los mejores tratamientos de estética del momento Emprendedores de Hoy

martes, 2 de noviembre de 2021, 18:18 h (CET)

El sector de la medicina estética y la cirugía plástica esté más en auge que nunca debido al avance constante de la tecnología y la ciencia. Con una gran diversidad de técnicas y tratamientos, las personas buscan clínicas de estética que ofrezcan los tratamientos más avanzados del sector junto con un equipo de profesionales que brinde el mejor trato posible.

En la zona de Valencia, uno de los centros de estética más referenciados por los pacientes es clínica de estética en Valencia CEMEQ. Esta clínica multidisciplinar que aúna tratamientos y tecnología de última generación cuenta con un equipo de profesionales con años de experiencia en el sector, especializándose en medicina estética, cirugía plástica, obesidad y tratamientos capilares, cirugía maxilofacial, implantología, odontología y estética dental.

Resultados naturales y de calidad En Clínica CEMEQ, la medicina estética y la cirugía estética aplicadas a la estética facial y corporal son concebidas como un arte, como una vía con la que es posible trasmitir emociones a través de la belleza. A la misma vez, saben a la perfección que se trata de un ejercicio de profunda responsabilidad, puesto que no hay mayor belleza que aquella que brinda resultados naturales y beneficiosos sobre el organismo y la salud.

En la clínica de estética Valencia CEMEQ, el equipo de profesionales con formación especialista y amplia experiencia que trabajan para el centro asesorarán al paciente indicándole cuál es el tratamiento más adecuado en su caso, teniendo en cuenta sus características y deseos, pero anteponiendo en todo momento su salud. El equipo de la clínica pertenece además a las principales sociedades científicas profesionales españolas y europeas, por lo que siempre proporcionará tratamientos que se encuentran dentro de este marco para garantizar la salud del paciente.

Las instalaciones, al ser uno de los centros de referencia en Valencia, no se quedan atrás, por ello los pacientes que acudan tendrán a su disposición instalaciones y equipos tecnológicos de vanguardia, gracias a los cuales podrán acceder a los tratamientos más modernos del sector en un entorno y ambiente único. En cuanto a términos de financiación, CEMEQ ofrece a los pacientes la posibilidad de financiar los tratamientos a medida hasta 60 meses.

¿Cuáles son los tratamientos más solicitados en Clínica CEMEQ? Los pacientes que acudan a Clínica CEMEQ podrán corregir una amplia variedad de imperfecciones tanto corporales como faciales gracias a la cirugía y la medicina estética, así como de obesidad, de medicina capilar y de estética dental. Algunos de los tratamientos más solicitados actualmente son, en el ámbito de la cirugía estética, la rinoplastia, otoplastia, aumento de mama, liposucción, blefaroplastia o lipotransferencia, entre otros. En el ámbito de la medicina estética destacan opciones como los rellenos con ácido hialurónico, hilos tensores, plasma rico en plaquetas, peelings, mesoterapia, radiofrecuencia, presoterapia o tratamientos láser.

Además de estos servicios, el centro también cuenta con una unidad de obesidad, una unidad capilar y una unidad de odontología estética.

Sea cual sea el tratamiento o intervención estética deseada, los pacientes pueden pedir una primera visita gratuita al centro sin ningún tipo de compromiso. Durante este primer encuentro, los pacientes encontrarán el tratamiento más adecuado, indicado por un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector cuyo objetivo es la completa satisfacción del cliente y la preservación de su salud.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.