La mejor forma de evitar las consecuencias de un ataque cibernético es un seguro de ciberriesgo, por Thenowo

En la actualidad, todas las empresas disponen de diferentes pólizas de seguros. No obstante, no todas ellas están realmente cubiertas a la hora de afrontar siniestros como ciberataques porque no cuentan con toda la perspectiva necesaria para ver y comparar los seguros que realmente necesitan, o bien su actual agente de seguros no es especialista en este tipo de riesgos.

En ese contexto, se creó Thenowo, la primera y única plataforma que acaba con estos problemas, gracias a un avanzado mapa de riesgos e inteligencia artificial que se encarga de buscar entre las mejores aseguradoras para que las empresas puedan contratar online lo que realmente necesitan.

Comparar seguros de ciberriesgo Thenowo es una plataforma que funciona como una herramienta de gestión y marketplace de seguros tanto para empresas como para autónomos. Por medio de ella se puede organizar, evaluar y optimizar la cartera de seguros y tener control total sobre ellos y sus condiciones. Además, permite comparar al instante los precios de las pólizas de más de 40 aseguradoras, y así escoger el mejor según las necesidades de la empresa del cliente.

Entre sus productos más populares y solicitados están los seguros contra el ciberriesgo. Estos se han convertido en una prioridad dada la multiplicación notable de los ataques cibernéticos que actualmente se están realizando a las empresas con el fin de robar o utilizar indebidamente sus datos. El peligro ha aumentado debido a que prácticamente todas las compañías de hoy en día tienen información sensible en la nube que de estar expuestas a un ciberataque podría traer consecuencias graves al negocio. Sin embargo, con Thenowo las empresas podrán obtener fácilmente un seguro de ciberriesgo desde 260€, dependiendo de su tamaño y del sector en el que operan.

¿Qué cubre el seguro contra ciberataques? La amplia oferta que hay en el mercado arroja diferentes opciones y combinaciones de coberturas.

Deberá ser la empresa la que guiada por un especialista determine las coberturas que mejor se adaptan a sus necesidades. Sector de actividad, nivel de digitalización y tamaño son los aspectos más relevantes. Las coberturas más importantes son las enumeradas a continuación.

Respuesta ante incidentes Asesoramiento y gestión del incidente cibernético. Prestado normalmente por una empresa especialista (que no es la propia aseguradora) es un aspecto clave, ya que se encarga de contener y evaluar los daños cuanto antes. Asesoramiento tecnológico, legal y en materia de protección de datos son los servicios más utilizados.

Pérdidas por interrupción de la actividad Las propias pérdidas que ha tenido la empresa por tener paralizados sus sistemas informáticos y no haber podido vender, producir o simplemente encender los ordenadores, bien por un secuestro o por destrucción de los sistemas.

Recuperación y restauración de datos e información dañada Servicio especializado para recuperar el mayor activo de las empresas: su información.

Reclamaciones y sanciones Normalmente, por vulneración de datos personales y con implicación en la normativa de Protección de Datos. Incluye no solo las posibles reclamaciones de terceros, sino la defensa y en su caso el abono de las sanciones de la Agencia de Protección de Datos involucrada.

Secuestro de datos y amenazas de extorsión Algo cada vez más frecuente y que afecta a empresas de todos los tamaños.

Por otro lado, hay algunos productos que no solo se enfocan en compensar los daños una vez que se ha producido el incidente cibernético, sino que ponen a disposición del cliente Servicios Preventivos y de Seguridad, que intentan minimizar el riesgo de sufrir ataques malintencionados o una reclamación.

A través de Thenowo se podrán encontrar y contratar estas y otras coberturas para protegerse ante riesgos cibernéticos.

Por más que hoy en día las compañías y negocios autónomos se esfuercen por protegerse de los ciberataques, es muy difícil evitar que estos sucedan. Lo mejor es estar preparados con un buen seguro que permita resguardar los datos importantes de la empresa. Thenowo permitirá al cliente, a través de su plataforma, identificar en pocos minutos cuál es el mejor seguro de ciberriesgo para su negocio y, así, prevenir cualquier accidente que impida el correcto desarrollo de la actividad de la empresa.