La importancia del neurodesarrollo para identificar los problemas de los más pequeños, por Rosina Uriarte

martes, 2 de noviembre de 2021, 17:36 h (CET)

Uno de los principales propósitos de los profesionales de la educación en la actualidad es lograr los objetivos de aprendizaje en sus alumnos. Por ese motivo, están en constante búsqueda de recursos y estrategias que les permitan alcanzar su propósito.

Dentro de este proceso, en diversas ocasiones el neurodesarrollo surge como una alternativa atractiva. No obstante, por desconocimiento del tema o por la ausencia de este contenido en su formación profesional, no consideran que sea posible.

Rosina Uriarte Álvarez, creadora de ‘Una Infancia para toda la vida’ y del programa en formación de Neurodesarrollo Mimando a las estrellas asegura que este método está basado en la neurociencia.

Hablar solamente al córtex: ¿Por qué no hacerlo? La educadora especializada en neurodesarrollo con más de 30 años de experiencia en el entorno infantil, Rosina Uriarte, señala la importancia de hablar más allá del córtex o corteza cerebral.

Elementos como la percepción imaginación, pensamiento, juicio y la toma de decisiones ocurren en la corteza cerebral. Al hablar del córtex se hace referencia al lugar donde se produce el aprendizaje de todas las áreas educativas.

Sin embargo, destaca que las debilidades de lectura, escritura, y otras manifestaciones son signos de que hay complicaciones asociadas al desarrollo cerebral del niño, aspectos que van más allá del córtex.

De allí, la importancia de ver lo que hay por debajo del córtex, en áreas inferiores del cerebro, a las cuales es posible llegar con el trabajo físico del cuerpo. Es entonces donde la especialista señala que no es posible separar las capacidades motrices, el estado emocional y el comportamiento de otros aspectos importantes en el aprendizaje, ya que todos están relacionados.

“Mimando a las Estrellas”: la formación en neurodesarrollo La estimulación del neurodesarrollo en niños es elemental para impulsarlos a explorar su máximo potencial.

A partir de esta premisa la especialista Rosina Uriarte desarrolló “Mimando a las Estrellas”, un programa de formación en neurodesarrollo, enfocado en proporcionar métodos adecuados para profundizar en el desarrollo del cerebro de los niños.

Además, Uriarte se centra en promover técnicas modernas, efectivas e integrales, que abarquen el aprendizaje como un todo y no como un conjunto de elementos por separado. De esta forma, la especialista asegura que una estimulación eficaz a través de herramientas para acompañar al niño facilitará el manejo y la prevención de complicaciones como déficit de atención, hiperactividad, autismo, entre otras.

Como parte de su programa, Rosina Uriarte ofrece una masterclass gratuita que los interesados pueden descargar, permitiendo profundizar en los fundamentos del neurodesarrollo como un elemento clave del crecimiento infantil.

