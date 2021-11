La voz al servicio del branding con Voces Premium Emprendedores de Hoy

En Voces Premium se pueden encontrar más de 500 voces entre las que se puede escoger la más adecuada para cada marca.

La voz puede persuadir, ilusionar, motivar, emocionar, despertar sensaciones, trasladar a las personas a lugares lejanos, evocar recuerdos, satisfacer deseos. En un mundo en constante cambio dominado por los estímulos visuales no se debe olvidar la importancia que tiene la voz para la creación de una propia marca personal o empresa.

Los servicios de locución han evolucionado desde que en 1933 se abrieran los “Estudios Trilla- La Riva” en Barcelona, pioneros en el doblaje. Hoy, casi 90 años después, los estudios tradicionales conviven con los home studio que ofrecen unos estándares de profesionalidad y calidad elevados. Precisamente, con la crisis de la COVID-19 y el confinamiento que ha afectado con dureza a los sectores artísticos y culturales, los bancos de voces han jugado un papel decisivo, continuando con su trabajo y prestando un servicio fundamental a las empresas que han querido reinventarse y apostar por una voz de marca potente y definida.

Pero, ¿Cómo se crea una voz de marca?. En primer lugar, la empresa tiene que hacer un análisis para definir cómo es su cliente ideal y crear su buyer persona. Después, tendrá que trabajar sobre el mensaje que quiere transmitir para finalmente decidir el tono y tipo de voz que necesita. ¿Será mejor un hombre o una mujer? ¿Se quiere un tono alegre o más serio? ¿Una voz juvenil o de más edad?. Y la pregunta fundamental: ¿Dónde se puede encontrar la voz que se necesita?

Voces Premium, entre las mejores soluciones para la voz de marca “Voces Premium” nace con el inicio de siglo, en el año 2000, creando el primer banco de voces de España que ofrece servicios de locución y doblaje desde una perspectiva integral. Además de disponer de un estudio de grabación propio, cuenta con la colaboración de más de 500 profesionales que trabajan desde casa, locutores, adaptadores y músicos. Más de veinte años de experiencia avalan este pionero proyecto que asume día a día nuevos retos y que cuenta con una tecnología de vanguardia que hará de la necesidad de cada empresa una realidad.

Una vez definida la voz de marca y después de haber elegido a “Voces Premium” para llevar a cabo el proyecto, el proceso es muy sencillo y se puede hacer online, ahorrando tiempo y evitando desplazamientos innecesarios.

Entrando en la página web de Voces Premium tan solo se necesitarán seguir tres simples pasos: elegir el locutor o locutora, pedir presupuesto y la grabación y entrega del trabajo.

Si a pesar de haber trabajado sobre el buyer persona, tener claro el mensaje que se quiere transmitir y el tipo de voz que se necesita, el cliente tiene dudas a la hora de elegir, Voces Premium puede aportar su opinión basada en la experiencia y, sin coste alguno, ayudar a hacer la mejor elección para la empresa.

En resumen, Voces Premium brinda un servicio de calidad, adaptado a la era pos-COVID-19, rápido, seguro y que ofrece el plus de asesorar y acompañar al cliente en su proceso de búsqueda de la voz de marca. Así de simple, así de fácil, así de profesional.

