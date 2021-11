Impulsar el crecimiento de una empresa en internet mediante los infoproductos y la asesoría del experto en marketing digital Francisco Rubio Emprendedores de Hoy

El marketing digital ha vivido un crecimiento exponencial a lo largo de los últimos años. Esto ha permitido abrir el camino a nuevos servicios y productos, creando nuevos modelos de negocios online, como los infoproductos.

Son muchos los negocios o particulares que buscan implementar un modelo de negocio basado en los infoproductos pero que aún no cuentan con las tácticas necesarias para llevarlos a cabo. Francisco Rubio, asesor de marketing digital, ayuda a desarrollar estrategias digitales basadas en la necesidad comercial de cada empresa, focalizándose especialmente en el desarrollo de infoproductos que aporten a los clientes soluciones efectivas y eficaces.

El infoproducto en el mercado digital Como su nombre indica, los infoproductos son productos formativos desarrollados en un formato digital, basados en las experiencias o conocimiento de un particular o una empresa. Su principal objetivo es resolver un problema o necesidad de un cliente a través de un contenido de valor.

Estas características han ayudado al infoproducto a cobrar valor dentro del sector del marketing digital, debido a que tiene la capacidad de generar ingresos de forma pasiva, aumentando la productividad del negocio. Otra característica que favorece a los infoproductos es la forma en que se distribuyen, ya que puede hacerse de forma automatizada a través del e-mail marketing.

Este tipo de estrategias digitales de negocio cubre infinidad de nichos que hasta ahora no tenían un espacio en la formación tradicional, siendo una gran estrategia a la hora de desarrollar temas o áreas que no se contemplan en academias ya establecidas.

Creación de infoproductos con la asesoría del consultor en marketing digital Francisco Rubio En la página web del consultor de negocios online Francisco Rubio, los interesados en esta técnica podrán encontrar información relacionada con el diseño y la ejecución de los infoproductos. La recomendación general es que antes de definir el diseño de lo que será el producto formativo, lo primordial es precisar el contenido de valor que se quiere comunicar, desarrollándolo de tal manera que el cliente final consiga la solución que buscaba y pague por ello.

Lo siguiente es definir el nicho de mercado al que irá dirigido el producto digital, de esta manera se crea un perfil del potencial cliente precisando edades, características, gustos, estrato social, intereses, etc., lo que facilitará la promoción del infoproducto con las personas adecuadas.

Otro gran paso es definir el formato en el que se desarrollará el producto; ebooks, manuales PDF, podcast, autoresponders, cursos online, webinars o mentorías, entre otros. El formato del infoproducto está estrechamente relacionado con el contenido de valor, ya que este determina lo que se quiere contar, cuándo y cómo.

Cualquier persona que quiera comenzar un negocio o que quiera mejorar la presencia online de uno ya existente, encontrará en los servicios de Francisco Rubio las herramientas y el acompañamiento necesario para conseguir el éxito en internet.

