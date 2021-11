Pedro García es designado como nuevo director general de la compañía inmobiliaria Grupo Alain Emprendedores de Hoy

martes, 2 de noviembre de 2021, 17:05 h (CET)

Siempre hay involucrada una gran inversión de capital en las operaciones inmobiliarias. El éxito de la misma vendrá determinada por una serie de factores que hay que considerar y en los que solo podrán ayudar aquellos que cuenten con la experiencia necesaria.

Con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario y 10 de ellos bajo la enseña de Grupo Alain, Grupo Alain Consultores Inmobiliarios se posiciona como uno de las grandes referentes en el sector inmobiliario en la Comunidad de Valencia y Madrid, siendo además reconocidos a nivel nacional e internacional.

Los servicios de Grupo Alain Grupo Alain es una empresa joven y dinámica que destaca por su espíritu emprendedor y de entrega al trabajo. En un entorno con cambios constantes, definido por nuevas reglas y nuevos desafíos, el esfuerzo, la austeridad y honestidad del equipo de consultores inmobiliarios que trabaja para Grupo Alain son su mejor garantía de crecimiento y progreso.

Grupo Alain Consultores Inmobiliarios ofrece una amplia gama de servicios a los clientes, entre los que destacan residencial, retail, oficinas e inversión. En el servicio residencial, son expertos en las mejores zonas de Valencia y Madrid, ofreciendo inmuebles de calidad y asesorando a sus clientes durante todo el proceso de compraventa. En cuanto a retail, han orientado a importantes empresas en la mejor ubicación posible para sus locales, bien sea para apertura o expansión de las mismas. También son expertos asesorando a aquellas empresas que requieran oficinas, encontrando la más adecuada para que el negocio crezca. Por último, con Grupo Alain Consultores Inmobiliarios, el cliente podrá tener total seguridad y confianza a la hora de invertir, gracias a sus más de 10 años de experiencia en el sector, en los cuales han logrado el establecimiento de relaciones de confianza entre las partes.

El nuevo director general de Grupo Alain: Pedro García Con énfasis en lograr una mayor profesionalización de la compañía y con la finalidad de asegurar un gran salto en los objetivos de la empresa en un mediano y largo plazo, Grupo Alain ha nombrado a Pedro García como su nuevo director general.

Este profesional cuenta con 6 años de experiencia en la compañía, durante los cuales ha participado en importantes operaciones del sector retail, entre las que destacan las aperturas de Five Guys, Cortefiel, Grupo Lateral, Projet Lobster, Casa del Libro o el nuevo restaurante Señuelo situado en Valencia, entre otras.

Pedro García, que hasta ahora ocupaba el cargo de director general adjunto en Grupo Alain, es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Valencia y también cuenta con un Máster en Auditoría y Habilidades Directivas y otro en Responsabilidad Social Corporativa.

Sus grandes conocimientos y experiencia lo han convertido en el profesional idóneo para el cargo, en una nueva etapa para la compañía en la que el nuevo director general tiene claras las líneas a trabajar y mejorar, focalizándose en el cliente y en el aporte de valor añadido, con el objetivo de profesionalizar el sector y convertirlo en uno con perspectivas y crecimiento.

La amplia experiencia y la profesionalidad de Grupo Alain en sus servicios han permitido situar a la compañía como una gran referente no solo en Valencia y Madrid, sino en todo el territorio nacional, logrando que esta participe en las mejores redes inmobiliarias internacionales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.