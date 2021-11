Cartas sanas con el Canal HORECA de Bioandelos Emprendedores de Hoy

martes, 2 de noviembre de 2021, 16:30 h (CET)

En el contexto del mercado moderno, la revolución ecofriendly ha liderado la emergencia de nuevas alternativas de producción a partir de procedimientos de la agricultura ecológica que reducen drásticamente el uso de insumos externos y, a su misma vez, promueve técnicas que garantizan la máxima calidad de la cadena de producción de alimentos elaborados a base de componentes ecológicos.

Biopanadería es la apuesta de la panadería que tiene la misión de aportar al mercado mejoras para una alimentación sana y equilibrada, no solo a nivel particular, sino a todo el sector de la hostelería y la restauración a través del Canal HORECA de Bioandelos.

Cartas inclusivas para los establecimientos Bioandelos, la empresa de la marca Biopanadería dirigida a hoteles, restaurantes y cafeterías, tiene el objetivo de que estos establecimientos puedan ofrecer una carta elaborada a partir de productos ecológicos y veganos, de modo que cualquiera pueda consumirlos garantizando el respeto hacia el medioambiente y hacia su propio organismo. Así, vegetarianos, veganos, personas que sufren algún tipo de intolerancia o que simplemente quieren cuidarse o hacer dieta, pueden encontrar en los clientes de Bioandelos un lugar donde disfrutar de la comida.

Para ello, la empresa cuenta con un amplio catálogo de panes, bollos, magdalenas, pan de hamburguesa y bases de pizza, entre otros productos. Esto hace que su servicio cubra la demanda de todo tipo de establecimientos del sector.

Atención constante para las compañías del sector HORECA Al tratarse de productos delicados, Bioandelos se encarga de envasar al vacío cada artículo de modo que pueda conservarse cómodamente en el congelador sin que estos pierdan sus propiedades. De esta forma, se evita el desperdicio de comida, lo cual supone un importante ahorro económico para la empresa cliente.

Por otro lado, conscientes de la importancia de respetar los tiempos en el sector de la hostelería y la restauración, Bioandelos ofrece su servicio de distribución durante los 365 días del año. Además, brinda la opción de envío nacional urgente, para que los establecimientos del país nunca se queden sin stock.

Todas estas ventajas son las que han llevado a muchas empresas del sector HORECA en España a confiar su materia prima a Bioandelos. La cobertura integral que ofrece la compañía la ha convertido en una de las mejores opciones para poder ofrecer una carta sana, ecológica y exquisita capaz de cautivar a cualquier comensal.

