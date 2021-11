La perfumería nicho se consolidará en esta campaña de Navidad, señalan desde Similar Parfum Comunicae

martes, 2 de noviembre de 2021, 17:42 h (CET) Las colecciones exclusivas y limitadas de perfumes nicho siguen experimentando un importante auge en el sector gracias a la sofisticación y la búsqueda de fórmulas únicas que se busca con estas fragancias, sostienen los expertos de Similar Parfum Los perfumes nicho, de reciente pero exitosa incorporación en el mercado, conseguirán sus mejores resultados en la campaña navideña que se avecina, según prevén desde este servicio de referencia en la venta de perfumes de imitación, que no dudó en incorporar a su catálogo una selección de estos aromas de autor para mejorar aún más su oferta.

Esta colección ha experimentado un gran impulso durante los últimos tiempos y todo apunta a que llegará a un nuevo hito histórico en las próximas festividades de fin de año, cuya campaña está marcada siempre por los regalos de Navidad y Reyes Magos, siendo un perfume nicho una apuesta segura para acertar con los seres queridos.

Qué son realmente los perfumes nicho

La perfumería nicho ha llegado hace poco a España tras haber cosechado un gran éxito en Estados Unidos y el resto de Europa, gracias a sus altos niveles de calidad, elegancia, exclusividad y frescura, puesto que se dirige a un público muy restringido.

Así, los perfumes nicho están elaborados a medida de los clientes que buscan diferenciarse del resto con aromas obtenidos de manera premeditada a cargo de perfumistas de primer nivel.

Las ediciones limitadas de cada tirada de fragancias son el mejor reflejo de la exclusividad que garantizan los responsables de la creación de estos productos considerados de “alta perfumería”, como ocurre con los artículos gourmet en alimentación o premium en muchos otros ámbitos.

Ingredientes exóticos y desconocidos

Otra de las bazas de estas colecciones de fragancias es el uso de componentes exóticos, procedentes de las regiones más desconocidas para este cometido, destinados a aquellos consumidores conocedores de las nociones más básicas de identificación de notas aromáticas, técnicas de elaboración, etc.

En definitiva, en el trabajo de los creadores de estos artículos prima la investigación y el desarrollo de fórmulas únicas, a diferencia del trabajo de las industrias de perfumes a gran escala.

Similar Parfum ha demostrado un firme compromiso con la perfumería nicho incorporando a su catálogo una selección exclusiva de fragancias de este tipo, que serán un fijo entre los regalos de Navidad para cautivar a los seres queridos.

