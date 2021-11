¿Cuál es el secreto de la felicidad? Edoardo Zeloni Magelli Emprendedores de Hoy

martes, 2 de noviembre de 2021, 14:00 h (CET)

El científico de la mente Edoardo Zeloni Magelli ha encontrado la respuesta a una pregunta que diferentes generaciones se han hecho a lo largo de los siglos: ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Para poder explicarlo, este investigador plantea una serie de reflexiones y concluye en que la felicidad no es tener, “se trata de ser”.

El escritor de libros de bienestar mental sostiene que la felicidad es un estado anímico y afirma que la gente puede ser feliz “inmediatamente”. Además, advierte que las personas que se pasan la vida diciendo “necesito esto para ser feliz” o “cuando tenga esto seré feliz”, en realidad nunca serán felices.

La felicidad no tiene nada que ver con tener Zeloni Magelli ha publicado varios títulos relacionados con el entrenamiento de la memoria y crecimiento personal. Afirma que su misión es “salvar la mente humana” y dice no compartir la visión occidental sobre ella, por incompleta y poco eficaz. Sus investigaciones le han llevado a promover el concepto de la Psicología Primordial. Se trata de una disciplina que provee herramientas para que el hombre pueda operar su mente, su alma y su cuerpo.

Para lograr esa felicidad inmediata, este autor propone utilizar un ancla emocional como una canción, un recuerdo, una película o un vídeo humorístico y sobre todo estar en el momento presente con el Carpe Diem. Es importante poner atención a los pequeños detalles del día a día. En esos detalles – dice – hay muchas cosas para ser felices. Otro consejo que comparte este psicoanalista es que los enfados deben sentirse y canalizarse, porque de lo contrario, guardarlos en el interior puede enfermar a las personas. También recomienda reprogramar la mente porque la mayoría de las personas ha instalado programas que limitan su potencial.

La importancia de entrenar la mente para ser felices Edoardo Zeloni Magelli admite que llegar a este estado emocional no es fácil y requiere entrenamiento mental, otro de los aspectos importantes de sus reflexiones. El adiestramiento mental permitirá a la persona diferenciar entre estar satisfecho (tener) y ser feliz (ser). Agrega que cierto grado de insatisfacción es buena, porque esta permite a la gente crecer y lograr nuevas metas.

El experto aconseja a las personas prestar atención a las cosas que les rodean. “No se ven, porque se ven todos los días”, afirma. Además, recalca la importancia de no aferrarse a las cosas, ya que pueden perderse en cualquier momento y, si no se gestiona correctamente, pueden provocar mucho daño.

En los materiales que ha editado, Zeloni Magelli recomienda cambiar los esquemas mentales para transformar la realidad. “Si no se cambia nada en la vida, se obtendrán siempre los mismos resultados”. Añade que si se modifican esos patrones en la mente, se logrará replantear la percepción del entorno, enfocándose en los motivos positivos para estar agradecidos y conocer el secreto de la felicidad.

