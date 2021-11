La construcción sostenible es el principal reto del sector en la próxima década, sostiene Grupo Especta Comunicae

martes, 2 de noviembre de 2021, 17:02 h (CET) La necesidad imperiosa de actuar contra el cambio climático está presente en diferentes ámbitos y el sector de la construcción no es ajeno a ello, por lo que se necesita un firme compromiso desde estas esferas con el cuidado del medio ambiente, según aseguran los expertos de Grupo Especta El uso de materiales ecológicos, sostenibles y responsables en la construcción es una de las grandes señas de identidad de Grupo Especta, que pretende ser una referencia en este cometido dentro del sector, ya que considera que es uno de los grandes desafíos a los que la sociedad mundial se debe enfrentar en los próximos tiempos.

Las obras de construcción y reformas de todo tipo de edificaciones deben estar en línea con el compromiso global de cuidar del entorno, ofreciendo a los interesados nuevas formas de entender y disfrutar de los resultados.

La creación de edificios de construcción sostenible, por tanto, se encuentra en el ADN corporativo de esta compañía, puesto que sus profesionales sólo recurren a componentes naturales que respetan el medio ambiente.

En la lucha contra el cambio climático toca arrimar el hombro y el sector de la construcción no puede quedarse atrás, según sostienen los responsables de este grupo de profesionales.

La filosofía de Grupo Especta

Esta compañía defiende una estrategia sostenible para los trabajos de edificación residencial, no residencial e industrial, a través de planes de formación continua para obtener los mayores estándares de calidad y eficiencia.

Los operarios que forman parte del equipo de profesionales de Grupo Especta se ocupan de todo tipo de proyectos, desde los integrales hasta las más pequeñas rehabilitaciones, pasando también por asesoramiento personalizado en materia de decoración, tanto en interiores como en espacios al aire libre.

Equipo multidisciplinar

Una de las claves del éxito de esta compañía es que cuenta con un grupo de profesionales multidisciplinar, disponiendo de decoradores, arquitectos, jefes de obra y personal de todos los rangos para desempeñar cada trabajo con total garantía y que la cadena de mando quede perfectamente clara para obtener un resultado preciso y seguro.

Grupo Especta cuenta con más de 15 años de trayectoria como auténtico referente en el ámbito de la construcción abarcando un amplio abanico de actividades empresariales destinadas a la ampliación, adecuación, adecentamiento, rehabilitación o construcción de edificaciones 100% sostenibles, demostrado en la labor diaria de quienes forman parte de este equipo.

