Aumentan los divorcios express en España, por Abogados Cebrián

martes, 2 de noviembre de 2021, 16:34 h (CET) El divorcio de mutuo acuerdo o divorcio express no para de crecer en todo el país, por ser la opción más barata y cómoda de poner fin a un matrimonio. Abogados Cebrián desvela las claves de este fenómeno Los expertos coinciden en que un divorcio de mutuo acuerdo es barato, en comparación con un juicio de divorcio contencioso, que no sólo será mucho más caro, sino que será especialmente gravoso para los hijos, de ahí que el número de divorcios express no deje de crecer en Madrid.

"Cuando un divorcio es necesario, la mejor opción es un divorcio amistoso a tiempo", según el despacho de Abogados Cebrián, centrado en asesoramiento de familia y que pretende contribuir al aumento de los divorcios amistosos buscando soluciones familiares sanas.

La opción más barata

Desde hace años, el precio que más destaca y es popularmente conocido en España es el de los divorcios de mutuo acuerdo por 150 euros por cónyuge, a tramitar en cualquier Juzgado de España. Estos precios son los que se publicitan en furgonetas rotuladas que circulan por Madrid, las conocidas como Divorcionetas, que llevan años revolucionando el sector del derecho de familia con frases constructivas entre las que destacan: ‘Juntos o separados, pero felices' (que hace referencia a un libro del mismo nombre), ‘el divorcio al alcance de todos’ y ‘divorcio con libertad, igualdad y respeto’.

Se trata del único despacho de abogados especializado en familia que ha conseguido tener la exclusividad de una publicidad única por su formato, concretamente en furgonetas y distinguirse por un precio, en este caso 150 euros por cónyuge en divorcios amistosos. Esto supone revolucionar la accesibilidad con publicidad en el ámbito jurídico, puesto que hasta que llegaron las Divorcionetas, la sociedad en general no había conocido un precedente así, en el que un despacho de abogados publicitara abiertamente un servicio concreto a un precio concreto.

Publicidad sin precedentes, que cumple con los requisitos establecidos al efecto por la Ley de Consumidores y Usuarios que existe. Buenas prácticas entre las que cabe destacar: ofrecer un servicio y un precio concreto, de manera clara y transparente que no lleve a equívoco a los usuarios y clientes potenciales.

En este caso, no sólo es una publicidad transparente, sino que además llama la atención de cuantos la contemplan, por ser una revolución el hecho de que algo que siempre ha mantenido cierto prejuicio social, como es el divorcio; enfocado desde un punto de vista menos dramático, facilitando la accesibilidad para toda aquella familia que lo necesite.

El asesoramiento previo es clave

El primer paso para tomar decisiones conscientes y libres es estar correctamente asesorados. En España existen grandes profesionales que cuentan con excelentes conocimientos jurídicos, pero los expertos consideran que el problema es esos conocimientos jurídicos son desconocidos por la sociedad en general. Esto supone que existe una gran dependencia de las familias a los abogados con una práctica generalizada, que tiende a asesorarse sólo cuando existen problemas en vez de prevenir controversias, conflictos y divorcios con asesoramiento prematrimonial y durante todo el matrimonio.

"Ha existido un cambio social que afortunadamente ha dado la importancia que merece a los psicólogos, de manera que ya es algo normalizado el hecho de que una persona vaya cosultar a estos profesionales, pues esto no quiere decir que se tenga un problema mental, sino todo lo contrario, que se desea prevenir posibles desajustes, para mantener su estabilidad psicológica. Esto redunda en una mejor calidad de vida y en una toma de las mejores decisiones, lo que tendrá un incuestionable impacto en su presente y su futuro. Al igual que antiguamente estaba mal visto ir al psicólogo y ahora se han superado los prejuicios, entendiéndose que es lo recomendable; se debe de seguir evolucionando hacia la normalización del asesoramiento preventivo jurídico, para evitar problemas y malas decisiones que pueden provocar problemas", destacan desde Abogados Cebrián.

Conocer el alcance de los derechos y obligaciones, puede ayudar a las personas a tomar decisiones realmente conscientes y libres. El fomento del asesoramiento preventivo transformaría la dependencia actual a recurrir a los abogados cuando hay problemas y poco se puede hacer, más allá de tratar de buscar soluciones a los problemas que ya existen.

En la actualidad, son muchos los bufetes especializados como Abogados Cebrián, quienes lanzan argumentos novedosos y revolucionarios, que están marcando una evolución de la concepción del derecho de familia para la sociedad, superando tabús y prejuicios. Entre otras cosas, pretenden ayudar a normalizar y democratizar el derecho de familia, para que los divorcios no sean precipitados y, cuando sea necesario, se tramiten divorcios tardíos. Esperar demasiado a tomar la decisión desde que es necesario, somete a la relación a más presión de la que puede aguantar, corriéndose el riesgo de llegar a situaciones límite, que deben de tratar de evitarse todo lo posible.

Para más información sobre los divorcios de mutuo acuerdo, puede accederse a la Información adicional en su página web.

