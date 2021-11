EEVEE Mobility se compromete con la Responsabilidad Social Corporativa Comunicae

martes, 2 de noviembre de 2021, 15:27 h (CET) EEVEE Mobility permite a los conductores controlar y prever los niveles de reducción de CO2 y predecir el kilometraje, la autonomía, el consumo y el estado de la batería de los vehículos. Más de 75.000 descargas y 10.000 vehículos eléctricos conectados en 63 países ya usan la aplicación para controlar sus costes de recarga en casa, el trabajo y la vía pública. EEVEE Driver 2.0 ahora es compatible con los vehículos eléctricos de BMW, Mini, Ford y Mustang EEVEE Mobility, la empresa que crea productos y servicios digitales que hacen que la experiencia de recarga y conducción de vehículos eléctricos sea perfecta, anuncia hoy su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) durante la siguiente fase de su crecimiento empresarial.

La nueva visión empresarial incluye una nueva aplicación, compatible con los modelos de vehículos eléctricos de BMW, Mini, Ford y Mustang. Además, presenta funciones adicionales como permitir a los conductores controlar y prever los niveles de reducción de CO2 y la capacidad de predecir el kilometraje, la autonomía, el consumo y el estado de la batería.

Como parte del compromiso de RSC, EEVEE también tiene planeado integrar su software en el 20 % de todos los vehículos eléctricos de Europa y asociarse con todos los principales fabricantes de automóviles para 2026, con el fin de apoyar su objetivo general de hacer que la adopción de los vehículos eléctricos sea más rápida e inteligente para todos los usuarios.

La responsabilidad social corporativa impulsa la adopción de los vehículos eléctricos

La adopción de los vehículos eléctricos es cada vez más importante para las empresas que persiguen objetivos de RSC. Las empresas pioneras llevan tiempo buscando soluciones para realizar un seguimiento preciso del impacto ecológico de los vehículos eléctricos en la estrategia de sostenibilidad de las empresas, una cuestión que EEVEE pretende ayudar a resolver con su nueva visión y su aplicación.

Steffen Brans, director general de EEVEE Mobility, afirma que: "El primer paso hacia un futuro más brillante para los vehículos eléctricos era reconocer que los conductores de vehículos eléctricos de todo el mundo tenían que afrontar inconvenientes que los conductores de coches de gasolina no tenían. Al principio, nos centramos en resolver estos problemas y crear un valor añadido para los conductores de vehículos eléctricos. No obstante, pronto experimentamos un aumento de la demanda por parte de las empresas, para ayudarles a facilitar la adopción de los vehículos eléctricos. La investigación de los clientes nos enseñó que los objetivos de RSC son los que más impulsan la adopción en las empresas y que, para alcanzar dichos objetivos, las empresas necesitan información más tangible y basada en datos, así como compatibilidad con más vehículos, por lo que hemos creado la última versión de la aplicación, teniendo muy en cuenta todo esto".

Necesidad de abordar la falta de comodidad y transparencia

A medida que el mercado de los vehículos eléctricos aumenta, la posible adopción de los mismos se ve obstaculizada debido a la falta de comodidad, transparencia y conocimiento de los costes para los conductores. Los gobiernos se están centrando en los incentivos fiscales y los obstáculos a la infraestructura, pero los conductores y las empresas se enfrentan a problemas mucho más prácticos, como, por ejemplo, la forma de reembolsar los costes de las recargas para uso profesional realizadas en sus hogares, y lo que influye en el coste total de propiedad de un vehículo eléctrico.

"Otra cuestión de la que se habla muy poco es el agotamiento de la batería al aparcar los vehículos eléctricos. Esto es algo que apenas se nota en la vida diaria, pero puede convertirse en un problema grave cuando los conductores aparcan el coche durante largos periodos de tiempo. Uno de nuestros primeros usuarios nos envió un correo electrónico en el cual explicaba que, cada vez que estacionaba en un aeropuerto, temía que no tendría suficiente autonomía para su viaje de regreso a casa", según Steffen Brans.

Este asunto fue el punto de partida para que el equipo de EEVEE utilizara la inteligencia artificial para hacer predicciones de datos precisas. Cuando un conductor de un vehículo eléctrico aparca el coche, la IA predice con exactitud el kilometraje para una autonomía de 1 a 30 días.

Gracias a la última versión de la aplicación, los conductores ya saben que les quedará suficiente batería para hacer el viaje de vuelta a casa y sentirán la misma tranquilidad que tienen al conducir un coche con motor de combustión interna. Esta misma tecnología de IA se usa para predecir el estado de la batería del coche en 6 meses, 1 año y 3 años.

Los grandes fabricantes de automóviles se suben a bordo

EEVEE se complace en dar la bienvenida a los conductores de vehículos eléctricos de BMW, Mini, Ford y Mustang, para que se unan a su creciente comunidad de más de 10.000 conductores de vehículos eléctricos que ya utilizan su aplicación en 63 países.

Aunque la empresa está conversando constantemente con los principales fabricantes de automóviles, anteriormente solo los propietarios de Tesla podían conectar sus coches con la aplicación original. Actualmente, además de BMW, Mini, Ford y Mustang, EEVEE sigue conversando con otros fabricantes de automóviles para que habiliten sus servicios para sus vehículos.

La aplicación EEVEE se puede descargar para iOS aquí y para Android aquí. Para descargar imágenes o capturas de pantalla de la aplicación EEVEE Driver 2.0, puede hacerse clic aquí.

Para obtener más información sobre la aplicación EEVEE y la Solución Empresarial EEVEE, puede visitarse el sitio web: https://eeveemobility.com/.

Las imágenes de prensa pueden descargarse a través de este enlace: https://eeveemobility.presskithero.com/images.

Para consultas de relaciones públicas, pueden ponerse en contacto con Tom Green a través de: tom@influenceemobility.com.

Acerca de EEVEE Mobility

La misión de EEVEE es construir un futuro con cero emisiones haciendo que la adopción de los vehículos eléctricos sea aún más inteligente a través de su ecosistema de productos y servicios digitales, diseñados para hacer que la propiedad de los vehículos eléctricos sea más transparente, eficiente y con mayor información. Esto incluye la aplicación EEVEE Driver, la herramienta más avanzada para ayudar a los propietarios de vehículos eléctricos a hacer un seguimiento de sus sesiones de recarga, los costes relacionados y mucho más. La plataforma web EEVEE Business aprovecha los datos de los conductores y de la recarga de los vehículos eléctricos para ayudar a las empresas en la electrificación de sus flotas, a contabilizar de manera adecuada los costes y a operar de forma más eficiente. La oferta de EEVEE Mobility se completa con una plataforma de datos e inteligencia artificial para el ecosistema energético, que ayuda a hacer más manejable la transición a los vehículos eléctricos y el consiguiente aumento de la demanda de energía eléctrica.

