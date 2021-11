Toy Planet pionera en la apuesta por la integración de la igualdad de género en sus campañas

La cadena nacional de jugueterías vuelve a lanzar su Guía de Navidad, abogando por el juego inclusivo Tras ser pionera y después de más de 10 años apostando por integrar la igualdad de género en sus campañas, la cadena nacional de jugueterías, Toy Planet, vuelve a lanzar su catálogo de Navidad abogando por la libertad en el juego. Los niños y niñas que aparecen en las páginas de esta guía no entienden de colores eligen con lo que quieren jugar y no distinguen si es rosa o azul. “Pretendemos fomentar el juego libre. Hace más de 10 años fuimos pioneros con nuestra guía de Navidad, al buscar romper con los estereotipos sexistas que tenía nuestro sector. Y hoy seguimos con nuestro empeño, que no es otro que permitir que la elección de cada niño o niña sea libre según lo que le haga más feliz. Además también queremos fomentar el juego en familia, cada vez más necesario en esta sociedad”, asegura Ignacio Gaspar, director general de Toy Planet.

¿Puede ser de mayor una niña bombera o un niño matrona?. Los juguetes no son para niños o para niñas. Todos estaremos de acuerdo con esta afirmación. No obstante muchas veces no se cumple, ya que desde los catálogos de juguetes se transmiten mensajes que pueden condicionar la elección del juguete e incluso la formación del futuro adulto en función del género.

Este escenario de normalización se ha hecho extensible a las fotos que, desde hace varios años se hacen con niños con síndrome de Down. “Queremos potenciar la normalización, la inclusión y la autonomía de las personas que padecen este síndrome”, señala Gaspar.

El Catálogo de Navidad está impreso con material 100% reciclado, ya que Toy Planet trabaja día a día por ser más sostenible y ecolóbico. La guía tiene alrededor de 200 páginas de juguetes, más de 1.300 artículos y más de 400 referencias de producto propio entre las catorce diferentes marcas propias que posee.

Sobre Toy Planet

Toy Planet es una cadena de tiendas de juguetes española, con sede central en Paterna (Valencia), que cuenta en la actualidad con más de 200 puntos de venta en toda España que combinan la cercanía de la juguetería tradicional con las ventajas de una gran cadena. En Toy Planet se trabaja para conseguir la felicidad de los niños. Hacer que los niños sean felices fomentando su imaginación, formación y desarrollo es el objetivo principal de esta empresa. Además quieren abanderar las causas más sensibles que puedan afectar al colectivo infantil para ser identificada por su compromiso, sirviendo de altavoz para ser reconocida por la calidad humana y profesional de su personal.