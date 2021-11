¿Cuánto dura una batería de coche? Baterías.com Emprendedores de Hoy

martes, 2 de noviembre de 2021, 13:04 h (CET)

Las baterías de coche son uno de los componentes más importantes para el funcionamiento del vehículo. Esta es la fuente de energía directa del motor encargada de garantizar la correcta ejecución de los sistemas y componentes eléctricos del coche. La duración media de la vida útil de la batería de un vehículo oscila entre los 3 y 5 años, pero esto depende de diversos factores como el modo de conducción, el clima, el mantenimiento, la marca del producto, entre otros.

baterias.com es una de las empresas líderes del sector, especializada en la comercialización y distribución de baterías de primeras marcas que apuestan por la calidad de esta pieza tan importante.

¿Qué factores intervienen en la vida útil de la batería? La incidencia de factores diarios que pueden intervenir en la duración de la batería de un vehículo radica desde la forma de conducir hasta el tipo de recorrido al que esté habituado, pasando por la frecuencia de uso, el clima y el tipo de mantenimiento preventivo que se le ha dado. Asimismo, el fabricante de la batería también es un factor a tener en cuenta, ya que si utilizan materiales de calidad y un buen proceso de producción, la utilidad de las baterías se podrá aprovechar durante mucho más tiempo.

La mejor manera de extender la vida útil de la batería es seguir unos hábitos que logren disminuir el impacto de la temperatura, el de trayecto y demás. Dentro de las posibilidades de cada uno, hay que tratar de no estacionar el coche en lugares que superen los 30 °C o, al menos, reducir el tiempo de estacionamiento en estos espacios. También es recomendable evitar los trayectos cortos para no intervenir en el tiempo de regeneración de carga que necesitan las baterías en el sistema de arranque.

Si es de mejor calidad tendrá una vida útil más larga Más allá de todas las recomendaciones a seguir durante el uso del vehículo, uno de los factores primordiales es utilizar baterías de coche de calidad que cumplan con todas las dotaciones que ofrece la tecnología a día de hoy. En ese sentido, el catálogo de Baterías.com incluye las mejores marcas del mercado no solo para coches, sino también para motos, camiones e, incluso barcos. Baterías Varta, Exide-Tudor y Optima son algunas de las marcas con las que cuenta el stock, con baterías de todo tipo de voltaje, potencia e intensidad para cubrir las necesidades de todo tipo de automóvil. Por ejemplo, se encuentra la Batería Varta e11 de 74Ah y la Batería Varta e39, de 70Ah. Además, para los usuarios que no tengan claro cuál es la opción perfecta para su vehículo, pueden contar con la asesoría personalizada ofrecida por los expertos de Baterías.com. De este modo, cualquier conductor puede apostar por un producto de calidad que asegure al coche un recorrido largo y seguro.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.