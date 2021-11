La ciberseguridad en la banca según GDS Modellica Comunicae

martes, 2 de noviembre de 2021, 15:10 h (CET) Un 56% de las empresas carece de estrategia en materia de seguridad. La banca ha sabido hacer frente a la ciberseguridad gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías y a la transformación digital. GDS Modellica, empresa especializada en software para la gestión de riesgos de crédito, cuenta con soluciones inteligentes para combatir el fraude. Delegar en empresas especializadas las tareas de seguridad es imprescindible para seguir a la vanguardia El ecosistema de la ciberdelincuencia sigue evolucionando y transformándose, los ataques cibernéticos son cada vez más frecuentes, complejos y sofisticados. La actividad cibercriminal no duerme, aprovecha los recovecos, vulnerabilidades y déficits de los sistemas y procesos de computación.

La gestión de riesgos y la ciberseguridad cobra mayor relevancia en el sector bancario. El actual tejido empresarial según el “Informe sobre madurez digital en España 2020-2021” ofrece un panorama en materia de ciberseguridad dual, por un lado, las que carecen de una estrategia de ciberseguridad bien definida y está lejos de cumplir con el modelo de Organización Digitalmente Protegida y que representan el 56% de las empresas y por otro, aquellas que fruto de la necesidad inherente que han sabido convertir la transformación digital en una palanca clave para invertir en nuevas tecnologías, buscar respuestas innovadoras, mejorar los servicios de los clientes y hacer frente a los retos de la ciberseguridad entre las que se encuentran las empresas de banca, telecomunicaciones y media, seguros o energía.

Las entidades financieras son conscientes de los riesgos que conlleva un ataque cibernético, de ahí su apuesta decidida por acciones de ciberseguridad e implementación de mecanismos para impulsar la protección de las operaciones financieras a través de la Inteligencia Artificial, tecnología Blockchain, datos biométricos, proceso de autentificación para procurar tanto la seguridad de la entidades como la de los usuarios. El análisis de los riegos permite identificar amenazas, vulnerabilidades y definir los riesgos reales a los que se exponen los sistemas y la información. Las entidades financieras, sabedoras de su incapacidad per se, han apostado de manera notable en seguridad y han delegado estas tareas en especialistas sólo así dispondrán de las medidas y mecanismos más vanguardistas para hacer frente a la ciberdelincuencia y fortalecer su sistema de seguridad.

En este ámbito, GDS Modellica propone soluciones inteligentes para combatir el fraude que utilizan los algoritmos basados en las últimas tecnologías decisionales y Machine Learning. Estos combinados con múltiples fuentes de datos tales como la validación digital, información de crédito, etc. permiten a las entidades detectar con anticipación las actividades fraudulentas y evitar un porcentaje significativo de los casos de fraude. Las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial, puntualiza Antonio García Rouco, director general de GDS Modellica “generan oportunidades y beneficios en los procesos de negocio y mejoran la ciberseguridad, la prevención del fraude, la calidad de sus productos y de servicios cada vez más personalizados a las necesidades de los clientes"

Según GDS Modellica, las estrategias de resiliencia cibernética a seguir por los bancos son:

1.- Analizar, identificar y evaluar los posibles riesgos de ciberseguridad.

2.- Adoptar y mantener una estrategia de prevención en materia de ciberseguridad acorde a los riesgos específicos. Capacidad de anticipar acciones para aminorar ataques.

3.- Definir y facilitar el desempeño de funciones y responsabilidades del personal involucrado para gestionar y supervisar con eficacia esa estrategia.

4.- Identificar funciones, actividades, productos, servicios priorizando su importancia relativa y evaluando nivel riesgos

5.- Establecer procesos de seguimiento para detectar los incidentes y evaluar controles

6.- Evaluar la naturaleza, alcance e impacto del incidente y qué acciones para mitigar.

7.- Capacidad para restablecer la actividad tras un ataque y revisión de las estrategias.

A la par establecerá que mecanismos seguros para intercambiar información con las autoridades, facilitarles detalles sobre ataques en tiempo real, estrategias de respuesta, amenazas, así como el resultado de investigaciones y estudios que permitan a las entidades anticipar acciones para aminorar los riesgos de ciberataques. También, impulsarán el cumplimiento con los marcos regulatorios y legales.

La seguridad no es una cuestión baladí en la banca, es la mejor herramienta para mitigar los posibles riesgos y ha de ser integral y gestionarse en la empresa de manera global, fomentando la educación y cultura de prevención en materia de ciberseguridad entre su personal y clientes/ usuarios.

GDS MODELLICA

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com

