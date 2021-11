El crecimiento del E- Learning ofrece nuevas oportunidades a las academias, por Stallions Teachers Emprendedores de Hoy

martes, 2 de noviembre de 2021, 13:24 h (CET)

Durante la pandemia, aspectos como la formación online han ganado gran protagonismo. Un estudio de la Universidad de Navarra demostró que los cursos de formación en línea se han incrementado un 900% debido a esta situación, alcanzando incluso los sectores educativos más tradicionales como las escuelas.

Eso no solo ha generado una inversión notable en soluciones de E-Learning, sino también la necesidad de especialistas con experiencia y conocimientos propios de la industria que contribuyan en la creación de espacios digitales óptimos para el desarrollo de cursos de formación.

Es en este aspecto donde Sebastián Rudolph y su empresa Stallions Teachers entran en juego para aportar sus conocimientos en Product Management enfocados en las instituciones educativas.

El método para crear y escalar programas o cursos Además de la creación, el alcance de los cursos online es uno de los elementos que creadores, academias en línea e instituciones educativas deben tener en cuenta. El apoyo de profesionales especializados en soluciones OPM (online program management)es indispensable.

Al respecto, Stallions Teachers, una agencia centrada en ofrecer soluciones digitales integrales en diversas áreas como marketing, tecnologías o productos tiene como función principal crear la infraestructura digital necesaria para que creadores de cursos, academias e instituciones puedan escalar sus cursos y programas.

Sebastián Rudolph, el fundador de la compañía y un equipo de profesionales expertos en el sector, trabajan implementando diversas herramientas con tecnología de avanzada, con el principal objetivo de ofrecer una experiencia enriquecedora al alumno.

Con la misión de revolucionar la educación online, ofrecen soluciones de marketing, de tecnología, de productos y un servicio integral destinado a proporcionar las mejores estrategias para identificar las necesidades puntuales del desarrollo del curso, y así optimizar los puntos clave para hacer escalar el mismo.

Ventajas de trabajar con Stallions Teachers Además de permanecer a la vanguardia en el sector educativo, los creadores de cursos, academias e instituciones educativas, requieren implementar estrategias innovadoras que despierten el interés de sus alumnos en el proceso de aprendizaje.

Los expertos de Stallions Teachers no solo se enfocan en hacer escalar los cursos online y programas, sino también en optimizar el proceso, y brindar así beneficios numerosos a educadores y alumnos.

La comodidad de realizar los cursos desde cualquier lugar del mundo, sin límites de fronteras y en horarios ajustados a las necesidades de cada alumno, así como el ahorro de tiempo y dinero, son algunas de sus ventajas más competitivas. Estos cursos online se completan un 60% más rápido que los presenciales.

En este contexto, Stallions ofrece servicios personalizados, elaborando un plan destinado a cada cliente en específico. Su calidad de servicio y la experiencia de los especialistas que integran la agencia ha incrementado su reputación, extendiendo sus conocimientos a dos de los mercados más importantes de habla hispana como son España, México y Argentina. La meta de la compañía es llevar sus servicios a cualquier lugar del mundo y optimizar los procesos educativos ofreciendo soluciones de EdTech efectivas.

