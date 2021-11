La forma legal de conseguir la renta del alquiler por adelantado a través de Using Homes Emprendedores de Hoy

martes, 2 de noviembre de 2021, 13:00 h (CET)

A la hora de establecer un contrato de alquiler, resulta necesario cumplir con la legislación española en materia inmobiliaria. Lo que dicta esta es que el pago de la renta de arrendamiento debe ser mensual y que, en ningún caso, el propietario debe exigir el pago por adelantado al inquilino de más de una mensualidad.

Con esto, se entiende que cobrar un alquiler anticipado es ilegal; sin embargo, existe la forma legal de conseguir alquiler por adelantado y sin correr riesgos. Using Homes es una empresa especializada en servicios de leasehold, using o usufructo temporal, cuya experiencia y organización de sus agentes le ha permitido posicionarse como una de las principales opciones a la hora de resolver temas de consultoría inmobiliaria y asesoramiento legal.

Adquirir el leasehold con Using Homes El leasehold es la nueva manera de adquirir el uso temporal de la casa ideal de forma legal, a través de contratos de cesiones de uso de larga duración con precios accesibles y pago de manera anticipada. No obstante, son los profesionales quienes deben brindar la asesoría adecuada a cada persona.

Adquirir el leasehold a través de Using Homes ofrece la posibilidad de obtener una vivienda durante el tiempo que desee el usuario en cuestión, mediante contratos de cesiones de uso y disfrute temporal, que permiten la disposición total del inmueble de 1 a 35 años y con un porcentaje de rebaja de hasta un 30% en los precios de alquiler anticipado. Esta alternativa legal de alquiler por adelantado se otorga mediante una escritura pública e inscrita en el registro de propiedad, donde se detallan los términos para la adquisición de la vivienda con la finalidad de dejar plasmados todos y cada uno de los derechos y obligaciones legales.

¿Qué servicios inmobiliarios ofrece Using Homes? Using Homes es una agencia de consultoría e intermediaria que reúne a profesionales expertos en diversos temas con el fin de proporcionar soluciones efectivas a sus clientes. Esta empresa española trabaja para garantizar el disfrute de propiedades sin ningún tipo de problema legal. Se centra en el goce pleno y total del inmueble alquilado, sin temor a pérdidas o riesgos que perjudiquen al arrendatario. Las ventajas de sus servicios están en proporcionar precios justos, menos exposición de capital, posesión ininterrumpida de la propiedad, posibilidad de subarrendar y reformar y contar con todas las garantías legales.

El using es el derecho de uso temporal de hasta 35 años de una propiedad con pago anticipado. Su modalidad legal permite la obtención de liquidez de forma anticipada para la persona que desea alquilar sin sufrir problemas de cobro de rentas y sin perder su propiedad. Esta nueva alternativa al alquiler brindada por Using Homes ofrece tranquilidad tanto para el propietario que ha puesto su propiedad en usufructo como para el que desea la casa de sus sueños de forma ininterrumpida.

