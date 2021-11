Riot Games lanza el evento RiotxArcane, con mucho contenido e interacciones en todos sus títulos

Los fans rompen un nuevo récord: los juegos ubicados en el universo de League of Legends alcanzan los 180 millones de usuarios activos mensuales (MAU) a nivel mundial en octubre de 2021 Hoy, Riot Games, la desarrolladora y distribuidora de videojuegos, ha anunciado el evento de RiotX Arcane, una experiencia que durará un mes y unirá todos sus productos para celebrar el estreno de la primera serie animada de Riot, Arcane: League of Legends. Los jugadores y fans disfrutarán de eventos en persona y digitales a través de múltiples plataformas, y dichos eventos evolucionarán con cada acto de la serie a lo largo del mes. Además, también se llevarán a cabo activaciones en todos los títulos de Riot. El evento de RiotX Arcane comenzará hoy y llevará a un fin de semana espectacular del que formarán parte el Campeonato Mundial de League of Legends y el estreno de Arcane.



El ecosistema de los juegos de Riot es más sólido que nunca, ahora que nos dirigimos hacia una celebración de un mes y al estreno de Arcane. Durante el mes de octubre, más de 180 millones de usuarios activos han jugado a algún título del universo* de League of Legends, lo que ha supuesto un récord histórico para la empresa. Nicolo Laurent, director ejecutivo de Riot Games, comenta: "En todos los pasos que damos, desde lanzar nuevos títulos a expandir nuestros esports, siempre nos hemos centrado en crear contenido emocionante y cercano para los jugadores, algo que sea fiel a la experiencia básica de League of Legends. Actualmente, hay más jugadores que nunca disfrutando de nuestros juegos en todo el mundo, lo que refuerza nuestra confianza en la PI de League of Legends ahora que damos paso a una nueva era con el estreno de Arcane. Junto a los jugadores, queremos conseguir que los videojuegos sean el centro del entretenimiento mundial".

Esta celebración de un mes empezará con el Campeonato Mundial de League of Legends, que ha lanzado algunas de las canciones y experiencias de ocio más populares de Riot. Fusionando el mundo de los videojuegos, las competiciones y el entretenimiento, la ceremonia de apertura del Campeonato Mundial de este año estará presentada por Mastercard y contará con los ganadores de un Grammy, Imagine Dragons, y con PVRIS, Bea Miller, JID y Denzel Curry, que se encargarán de guiar a los jugadores y fans a través de un viaje inspirado en Arcane por las ciudades de Piltover y Zaun, donde transcurre la serie. La ceremonia de apertura comenzará el sábado, 6 de noviembre, a las 13:00 (hora peninsular española) y se retransmitirá en lolesports.com, YouTube y Twitch.



Unas cuantas horas más tarde, se celebrará el estreno mundial de RiotX Arcane a la 01:30 (hora peninsular española) del día siguiente y se retransmitirá a nivel mundial en Twitch (a través del canal de RiotX Arcane y de los canales de los streamers de Twitch) y en Arcane.com. Celebrado en la sede de Riot de Los Ángeles, el evento del estreno mundial contará con una innovadora alfombra roja para los medios de comunicación y streamers que representarán a más de 30 países de todo el mundo para retransmitir la celebración a sus comunidades. Arcane será la primera serie de Netflix que se estrene con un co-streaming en Twitch, por lo que los creadores de contenido de la plataforma podrán retransmitirse viendo y reaccionando al primer capítulo.



Todos los títulos de Riot lanzarán nuevos productos y actualizaciones inspirados en Arcane a lo largo del estreno de la serie. Cada uno de ellos celebrará el evento a su manera, y los jugadores podrán disfrutar de las siguientes actualizaciones a lo largo de noviembre, aunque lanzaremos más cosas cada semana según se desarrolle la serie:

League of Legends profundizará en el mundo de Arcane, lanzando aspectos gratuitos inspirados en la serie, diversas actualizaciones temáticas para la Grieta del Invocador y los cambios de la pretemporada 2022. También anunciarán dos nuevas experiencias interactivas la próxima semana Aspectos gratuitos inspirados en Arcane para Jayce, Vi, Caitlyn y Jinx Actualización de la pretemporada 2022, que contará con nuevos dragones elementales, objetos y runas Actualización de ilustraciones y sostenibilidad para Caitlyn Cambios en el mapa de la Grieta del Invocador y más

League of Legends: Wild Rift implementará nuevas formas de jugar, añadiendo a dos populares campeones, recompensas diarias por inicio de sesión, aspectos gratuitos inspirados en Arcane y las rivalidades más icónicas de Piltover. Evento de Experiencia arcana en el juego Aspectos de Vi y Jinx de Arcane disponibles gratis a través de las recompensas diarias por inicio de sesión El esperado lanzamiento de Jayce y Caitlyn durante el evento de Atraco hextech Semanas temáticas en Gremio contra gremio, lo que incluye a Jinx y Vi

Legends of Runeterra lo celebrará con el lanzamiento de un nuevo modo de juego permanente que permitirá a los jugadores viajar a través de Runaterra con sus campeones favoritos, lo que traerá consigo interesantes aventuras en Piltover y Zaun de la mano de Jinx y compañía. Lanzamiento de un nuevo modo PvE permanente: El camino de los campeones Nuevo campeón: Jayce Cartas de apoyo temáticas de Piltover y Zaun Megapase del evento

Teamfight Tactics seguirá de fiesta con Chismes y cachivaches con un modo de juego totalmente nuevo y algunas pequeñas sorpresas con mucho impacto. Lanzamiento del set de Chismes y cachivaches Estrategas inspirados en la temática de Arcane, lo que incluye la incorporación de los chibicampeones Un nuevo modo de juego, Double Up, para que juguéis con amigos

Los agentes de la tierra del futuro en VALORANT también son fans de LoL y celebrarán la ocasión con cosméticos y paquetes de Arcane, para que podáis engalanaros de cara al Episodio 3 Acto 3 Pase gratuito de RiotX Arcane Artículos coleccionables gratuitos del juego Set de coleccionista de Arcane en el juego Nuevo agente: Chamber



Sarah Schutz, directora del equipo de experiencia en Riot Games, comparte: "Para poder crear una experiencia en torno al estreno de Arcane, empezamos con nuestros juegos, el origen de nuestra PI. Esperamos haber desarrollado un evento que anime a los jugadores a celebrar el estreno de Arcane a su manera, como una comunidad mundial, y tanto dentro como fuera de los juegos que tanto les gustan".



Ya está disponible la sección del evento del Mundo de RiotX Arcane, una experiencia interactiva digital para que los jugadores la exploren al mismo tiempo que la serie. Los jugadores pueden embarcarse en una aventura narrativa, que evolucionará todas las semanas con nueva información, y completar misiones para conseguir recompensas de los juegos. Las recompensas pasarán a estar disponibles el 7 de noviembre, e implementaremos otras adicionales el 15 de noviembre. Las recompensas de Prime Gaming estarán disponibles entre el 1 y el 30 de noviembre.



Los fans y jugadores que se conecten al estreno mundial de RiotX Arcane recibirán el siguiente contenido de Twitch, recompensas de los juegos que se dan a quienes ven el evento:

Emoticono "Una sola lágrima" (League of Legends: Wild Rift)

Cápsula de Arcane (League of Legends)

Amuleto de arma "Espinas" (VALORANT)

Huevo de minileyendas de Chismes y cachivaches (Teamfight Tactics)

Emoticono de Jayce (Legends of Runeterra)

*Los juegos ambientados en el universo de League of Legends, es decir, League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics y Fight for the Golden Spatula (licenciado en China). MAU medido en base a las cuentas de jugadores activos en un mes a nivel mundial en dichos títulos durante el mes natural de octubre de 2021.