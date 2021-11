AleaSoft: El sector de la energía está cumpliendo con la descarbonización falta transporte e industria Comunicae

martes, 2 de noviembre de 2021, 13:58 h (CET) La COP26 va a poner de manifiesto que no se está avanzando lo suficientemente rápido en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El sector de la energía ha sido históricamente uno de los mayores contribuyentes a esas emisiones, pero, ahora mismo, es el sector que más rápido avanza en su reducción y tiene un camino claro y acordado hacia la completa descarbonización. El foco debería ponerse en otros sectores muy contaminantes como el de la industria y el del transporte Entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre tendrá lugar en Glasgow la edición 26 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), donde los líderes de 197 países intentarán llegar a acuerdos para luchar contra el cambio climático. Solo algunos países han empezado a dar pasos concretos en esta lucha y los científicos consideran que, aunque todos los países cumplieran cumpla los compromisos ya establecidos, estos no serán suficientes para frenar el calentamiento global.

Se quieren revisar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero para intentar cumplir los objetivos del Acuerdo de París de 2015 de limitar el aumento de la temperatura global a tan solo 1,5 °C, y la próxima década va a ser clave para conseguir este hito.

El sector de la energía y la reducción de las emisiones

El sector de la energía normalmente recibe el foco de las miradas a la hora de hablar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No es para menos, este sector supone el 75% de las emisiones en la Unión Europea. Pero también es el sector en el que el camino hacia la descarbonización está más claro y marcado. El plan Fit for 55 establece el objetivo de la cuota del 40% para las energías renovables en 2030.

Además, el sector de la energía es uno de los sectores donde las emisiones se han reducido más en las últimas décadas. En el caso de España, las emisiones provenientes de la generación de electricidad se han reducido de forma considerable, un 64% entre 2000 y 2020, y la producción con carbón prácticamente ha desaparecido del mix.

Otros sectores donde poner el foco

Obviamente, aún queda camino por recorrer en el sector de la energía y hay que continuar apostando por la instalación de nueva capacidad de energía renovable en los próximos años para seguir reduciendo las emisiones en este sector. Pero, ahora mismo se debe poner el foco de atención en la descarbonización de la industria y del transporte.

Un elemento clave en la descarbonización de estos sectores es el hidrógeno verde. El hidrógeno está destinado a ser el combustible del futuro sustituyendo a los combustibles fósiles en múltiples aplicaciones en calefacción, calor industrial y transporte pesado y de largas distancias, entre muchos otros. El desarrollo de la producción de hidrógeno verde va ser importante también en el desarrollo de las energías renovables. Su producción frenará la canibalización de los precios de los mercados eléctricos y evitará en gran medida los vertidos de energías renovables.

Análisis de AleaSoft sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa

En la transición energética se necesitará un gran esfuerzo en inversiones para llevar a cabo todas las políticas que se necesitan. A la hora de invertir en el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables es necesario contar con previsiones de largo plazo con detalle horario que permitan cuantificar el retorno de la inversión en el modelo financiero.

La financiación de los proyectos de energías renovables será uno de los temas que se analizarán en el próximo webinar de AleaSoft Energy Forecasting que se llevará a cabo el 11 de noviembre. El webinar contará con la participación de ponentes invitados de Engie España y se analizará también la evolución de los mercados en esta crisis energética mundial.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/sector-energia-cumpliendo-descarbonizacion-pero-falta-transporte-industria/

