La nueva era del antiaging y la belleza se fusionan en un solo lugar, la Clínica Burgos

martes, 2 de noviembre de 2021, 12:32 h (CET)

A día de hoy, uno de los servicios más demandados es la medicina estética. Pese a esto, resulta primordial que los profesionales a los que se acuda garanticen la seguridad de sus pacientes y usen los métodos más avanzados.

En este caso, uno de los lugares más recomendados es la Clínica Burgos, ubicada en Barcelona. Este es un centro de medicina estética donde se fusionan la ciencia, la tecnología, el bienestar y el arte, buscando un objetivo: el cuidado integral de la piel.

La clínica cuenta con un excelente equipo multidisciplinario de profesionales, especializados en todo tipo de tratamientos: medicina estética facial y corporal, micropigmentación estética y paramédica, cabina wellness, láser y nutrición, entre otros.

Los top 10 en medicina estética de la Clínica Burgos En una de las zonas más icónicas de Barcelona, se encuentra la Clínica Burgos. Entre sus especialidades y tratamientos más demandados, están la aplicación del ácido hialurónico, bótox, inductores de colágeno e hilos tensores.

La Dra. Liliana Burgos se caracteriza por realizar siempre un diagnóstico personalizado. Entre sus técnicas más conocidas destacan photoshop inyectable, hydralips y reposición de estructura facial con malla tesslift. Estas son técnicas premiadas tanto a nivel nacional como internacional y que se caracterizan por sus resultados naturales, sutiles y apenas imperceptibles.

Sin embargo, no todos los tratamientos de esta clínica son inyectables. Para las personas que tienen un poco de miedo o no se sienten preparadas para ser tratadas con microinfiltraciones, existe un gran arsenal de tratamientos en la cabina wellness dedicados a la prevención, limpieza, bienestar y cuidados cosméticos de la piel.

En conclusión, la Clínica Burgos es ese taller de belleza con el que la mayoría de personas sueñan, ya que se dedica al cuidado global, desde la cabeza a los pies. Este equipo de 8 mujeres abarcan todo lo que se refiere a la belleza y salud de la piel.

Presencia en las redes sociales de la Clínica Burgos Uno de los aspectos que más valora la Clínica Burgos es poder interactuar con sus pacientes y con las personas interesadas en la medicina estética. Por esta razón, trabaja diariamente por mejorar su presencia en las redes sociales.

Actualmente, la clínica posee una cuenta en Instagram, en la cual regularmente se publican imágenes reales que muestran los resultados de los tratamientos estéticos aplicados a sus pacientes. Asimismo, también se publican tips y consejos para mantener un adecuado cuidado estético.

Por otro lado, la red social también funciona como un medio online de contacto. A través de ella, los pacientes pueden interactuar con la clínica, realizar consultas, pedir información, presupuesto y solicitar una cita previa para una consulta.

La Clínica Burgos es, hoy en día, una de las mejores opciones en Barcelona para acceder a tratamientos estéticos de calidad. Sus especialistas están siempre disponibles para ofrecer las mejores soluciones y cuidar la estética de las personas que lo soliciten.

