Nace Restaurant Marketing Pro, la agencia destinada a mejorar las ventas y la rentabilidad de los restaurantes independientes

martes, 2 de noviembre de 2021, 13:00 h (CET)

Actualmente, todos los días se abren nuevos restaurantes y se cierran muchos otros. Cuatro de cada cinco locales acaban echando el cierre al cabo de cuatro años. No obstante, los de las grandes cadenas de franquicias obtienen un mejor pronóstico, ya que tres de cada cinco permanecen abiertos tras la misma cantidad de tiempo.

La diferencia entre unos y otros es que estos últimos poseen un plan de gastromarketingefectivo y una gestión óptima de redes sociales, promoción y publicidad. La agencia Restaurant Marketing Pro, cuyo CEO es el gastromarketer y cocinero Javier Andrés, proporciona, mediante un método denominado R 7.0, un servicio de marketing para que los locales independientes compitan en igualdad de condiciones con las grandes cadenas.

Publicidad para restaurantes enfocada a generar un mayor número de reservas El principal objetivo del gastromarketing es atraer clientes, articulando una estrategia que rinda sus frutos a la hora de generar más reservas. Mediante el método R 7.0, los restaurantes independientes pueden acceder a los mecanismos necesarios para que los usuarios les encuentren en el mundo virtual.

Como la primera impresión de los establecimientos sucede a través de una pantalla, la publicidad y la gestión efectiva de las redes sociales cobran mucha importancia. Asimismo, es fundamental el posicionamiento en buscadores como Google Maps, Tripadvisor o ElTenedor.

Las grandes cadenas de franquicias aplican, a diario, una estrategia integral de anuncios (avisos por e-mail, páginas de venta, textos en la web diseñados para posicionarse mejor en las búsquedas, respuestas automatizadas, etc.). El marketing para restaurantes es también aplicable, y sumamente necesario, en los locales independientes, para que la competencia sea equilibrada.

Una primera conexión con el cliente online A partir del sistema de Restaurant Marketing Pro, las cadenas de restauración más pequeñas pueden beneficiarse del poder del gastromarketing online y del posicionamiento SEO en los buscadores más populares de internet. El trabajo que realiza la agencia se orienta a que los restaurantes que sufren problemas de ocupación se conecten con sus clientes para diferenciarse de la competencia y multiplicar sus ventas.

El marketing para restaurantes es la primera conversación con el cliente, tras la cual es fundamental dejar una buena impresión. Por eso, la gestión de las redes sociales debe ser profesional y no hay que descuidar la apariencia en los buscadores gastronómicos. Los comentarios negativos pueden significar un obstáculo en el camino hacia el éxito de un local.

Restaurant Marketing Pro ofrece todas las tareas que conlleva el gastromarketing a un precio asequible, pensado para las empresas hosteleras pequeñas e independientes. Los interesados pueden acceder a una consultoría gratuita de 45 minutos a través de la web de la agencia, para que su plan de marketing sea revisado.

