K-tuin se traslada para convertirse en el mayor espacio Apple de Vigo Comunicae

martes, 2 de noviembre de 2021, 13:22 h (CET) K-tuin, la tienda Apple situada en Rua do Príncipe, se muda al número 19 de la misma calle para ofrecer a sus clientes unas instalaciones más espaciosas. El nuevo local se inaugura el 4 de noviembre, y para celebrarlo, habrá regalos y sorteos de productos Apple entre los asistentes K-tuin, la tienda Apple situada en Rua do Príncipe se muda a un local cercano, el número 19 de la misma calle, para poder ofrecer a sus clientes unas instalaciones más espaciosas, cómodas y con la mayor exposición de productos Apple de la ciudad. Este nuevo espacio se inaugurará el próximo jueves 4 de noviembre a las 19.00 h. K-tuin regalará a los 200 primeros en llegar, un obsequio con motivo de la apertura. Además, sorteará un iPhone 13 entre las personas que vayan a la tienda durante los 5 primeros días de la apertura, y un MacBook Air el mismo día de la apertura a través de Instagram. En la propia fila antes de entrar se sortearán accesorios en la hora previa a la apertura para amenizar la espera. Añadiendo además que entre los 10 primeros de la fila se sortearán 3 AirPods.

K-tuin, el mayor distribuidor de Apple en Europa, se ha fusionado recientemente con Goldenmac y Microgestió, otros dos Apple Premium Reseller con gran presencia en Andalucía y Cataluña respectivamente. Actualmente suman 28 puntos de venta en España y 1 en Andorra. En Galicia son dos las tiendas K-tuin, una en Vigo y otra en A Coruña.

La nueva tienda ofrecerá a los clientes la oportunidad de conocer y experimentar con los innovadores productos y soluciones de Apple en el entorno más adecuado y con el servicio y asesoramiento de expertos certificados por la compañía de la manzana. La nueva tienda contará con más de 170 metros cuadrados de showroom, donde atenderá al público y podrá enseñar todas las novedades de los productos Apple.

K-tuin ofrecerá a sus clientes la gama completa de ordenadores Mac, iPad, Apple Watch y iPhone, además de todo tipo de accesorios para los mismos. Durante este fin de semana y hasta el lunes 11 de octubre, ofrecerán descuentos especiales a sus clientes con motivo de la apertura.

Javier Ródenas, Director de Retail de K-tuin asegura que ''Los clientes contarán con el mejor espacio Apple de Galicia, donde probar y adquirir la gama completa de sus productos y accesorios. Y donde ofreceremos, además, un servicio completo y personalizado para particulares y profesionales. Todo ello en un entorno espectacular''.

El éxito de K-tuin como distribuidor de Apple se basa en gran medida en su apuesta por ayudar a los clientes a sacar el máximo partido de sus dispositivos. Una experiencia de compra única que incluye talleres en tienda, la plataforma de formación K-tuin Skool y exclusivos servicios de valor añadido para sus clientes.

Además, tal y como asegura la directora de Recursos Humanos Arisai Bernabéu "Ser parte de una gran corporación en crecimiento es una fuente constante de oportunidades para el talento. En K-tuin tenemos las puertas al talento joven y valoramos actitud frente a la experiencia. Apostamos por apasionados de la tecnología, personas con capacidad de trabajo en equipo y energía positiva. El mayor activo de esta empresa son las personas, por lo que, además de la atracción del talento, el desarrollo y la promoción interna es una prioridad para nosotros".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.