A cada puerta y ventana de aluminio, su elemento decorativo, según Carpintería Metálica Villanueva

El aluminio, se ha convertido en un elemento importante en cualquier casa o negocio. Realmente popular en la fabricación de puertas y ventanas, estas a su vez se acompañan de cortinas o estores que impiden el paso total o parcial de la luz, asegurando la privacidad y decorando las estancias Carpintería Metálica Villanueva, empresa de Villanueva de Sigena (Huesca), especialista en la fabricación de carpinterías de aluminio a medida, trabaja el aluminio desde hace años por diversos motivos, uno de ellos es la popularidad de este material. ¿Por qué se ha hecho tan popular? Por su facilidad de manejo, su durabilidad, su ligereza y por lo bien que conduce el calor y la electricidad.

Versatilidad, precio económico y muchas opciones estéticas

La carpintería de aluminio tiene diferentes estilos. De ahí que las puertas y ventanas de aluminio en interiorismo tenga un gran abanico de opciones. En la actualidad, existen gran variedad de tipos de puertas y ventanas. Cada tipo con una función, forma y tamaño. Por lo tanto, y con el fin de impedir el paso total o parcial de la luz, existen gran variedad de cortinas y estores. También venecianas, puertas plegables y persianas de fantasía. Todas estas opciones son ideales para impedir la visibilidad desde el exterior. Pero, ¿cuál es la mejor solución dependiendo de cada estancia?

Para cada puerta y ventana, su cortina (o su estor, o su veneciana, etc.)

¿Qué es mejor, poner cortinas, estores o venecianas? ¿Cuándo es posible combinarlos? ¿Y si se tiene una ventana irregular? ¿Todavía se llevan las puertas plegables? ¿Qué toque decorativo otorgan las alicantinas o las persianas de fantasía? Ante dudas de este estilo, una carpintería metálica puede ser de gran ayuda.

Hay una solución de interiorismo para cada puerta, para cada ventana y para cada espacio

Los estores enrollables. Modelo de cortina más actual, controlan la luz en cualquier estancia. Recomendables porque no necesitan mantenimiento y para ventanas irregulares, concretamente aquellos instalados a distintas alturas. En Carpintería Metálica Villanueva disponen de una gran variedad de tejidos con filtro solar, black out, screen, black out, tejido sol y luz, y así adaptarse a todo tipo de ambientes.

Venecianas de aluminio o de madera. Elegantes, prácticas y funcionales, son capaces de graduar la luz creando un ambiente especialmente agradable. Hay un gran stock de colores y tonalidades para permitir la armonía con las tonalidades del resto de elementos de cada estancia.

Alicantinas. Especialmente económicas y atemporales, otorgan un toque rústico al hogar. Este tipo de persianas se colocan en el exterior de la vivienda, por lo que protegen puertas y ventanas de las inclemencias del tiempo y de los rayos solares.

Las puertas plegables. Más económicas que las tradicionales de madera, son una excelente solución para uno de los inconvenientes de la vivienda actual: la falta de espacio.

Persianas de fantasía. Para el exterior de los edificios, se dividen entre un modelo plegable y otro enrollable.

Cortinas. Ideales para puertas de paso y para balcones, siempre que haya suficiente espacio en los laterales para correrlas y que no tapen las vistas ni tampoco el acceso. Si la estancia es amplia, combinar estores y cortinas es la opción de moda. Pero si no se dispone de demasiados metros, se recomienda un estor que pueda recogerse totalmente sobre la ventana.

Existen muchas opciones a la hora de crear ambientes en casa y oficinas. Sea cuál sea la solución escogida, desde Carpintería Villanueva se decantan por un look actual, fresco y de calidad para sus soluciones de interiorismo, que garanticen siempre el confort y cumpla con todas las expectativas.