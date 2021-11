Consejos para vender una vivienda al mejor precio en Málaga por D&A Inmobiliaria Emprendedores de Hoy

martes, 2 de noviembre de 2021, 12:19 h (CET)

Los métodos tradicionales de ventas han cambiado, y se han aportado un conjunto de ideas llamativas para posicionar servicios y productos gracias a los avances tecnológicos.

Uno de los sectores más importantes en España es el inmobiliario, donde anualmente se están vendiendo más de 300 mil viviendas, según los últimos datos del INE actualizados en agosto de 2021. Esta es una cifra esperanzadora con respecto a la del año pasado, la cual fue muy baja debido a la crisis económica del COVID-19.

Ante la reactivación de todos los sectores laborales en España y al impulso financiero que está incrementando la compraventa de inmuebles, una compañía de expertos inmobiliarios está destacando en Málaga, en la Costa del Sol. Esta compañía propone un método innovador que ya ha beneficiado a muchos clientes de la zona. Se trata de D&A Inmobiliaria, ubicada en Rincón de la Victoria en Málaga y dirigida por David Moreno y Mónica Negrón.

D&A Inmobiliaria: ¿Cómo vender una propiedad en menos de 45 días? La misión de vender vivienda en Málaga es mucho más sencilla de la mano de D&A Inmobiliaria. Su servicio se orienta a estar cerca de cada propietario para ayudarlo en todo el proceso y conseguir el éxito en la venta de su propiedad. Es por eso que manejan un principio muy importante: “Ayudarte a vender tu vivienda en el menor tiempo y al mejor precio posible de mercado”. Esta estrategia ha sido fundamental para lograr un mayor éxito en las ventas, ya que los clientes son los encargados de recomendar a otras personas el buen servicio que les ha brindado la empresa al vender sus inmuebles en un tiempo no mayor a 45 días.

Las técnicas que utilizan para llegar al éxito de la venta son, en primer lugar, ofrecer un servicio personalizado y que prácticamente están atentos las 24 horas del día. Esta rapidez permite no tener demoras en las negociaciones al disponer de una oferta, eso sí, defendiendo siempre sus intereses, lo que ayuda a sacar el provecho máximo en la venta de cada inmueble.

En segundo lugar, utilizan lo último en tecnología para la gestión de clientes, tanto compradores como vendedores. En este sentido, en los últimos años la compañía viene realizando un proceso de digitalización utilizando las técnicas más innovadoras en Big Data, Fotografía Profesional, Tour Virtual 3D, visitas virtuales y vídeo visitas para presentar la propiedad que brille en el mercado. Llegando a deducir en más de un 70% el número de visitas físicas infructuosas a la vivienda, home staging de la vivienda y otras técnicas que aceleran el proceso de venta de la propiedad.

¿Qué se necesita para vender una vivienda en Málaga? Para D&A Inmobiliaria es importante encargarse de todo para poder trabajar exclusivamente para el cliente, sin embargo, este es quién tiene la última palabra. El propietario en muchas ocasiones tiene miedo a perder el control en el proceso de venta, por ello D&A Inmobiliaria realiza un proceso transparente de seguimiento e información actualizada sobre todos los aspectos de la venta.

La idea de la compañía es realizar una venta transparente y sencilla sin ningún tipo de incidencia en la comercialización, ofreciendo siempre la máxima seguridad jurídica durante todo el proceso de venta. Desde el contacto inicial y valoración de la propiedad, revisión de la documentación para que todo esté bien desde el punto de vista legal y evitar sorpresas que dificulten la venta. Ofrecen un proyecto de venta completo, realizan un estudio económico/fiscal de la venta para tener claro todos los gastos relacionados con la venta de la vivienda y como ahorrar en todo el proceso, todo hasta la preparación y firma de la venta en Notaría. También en los trámites posteriores de cambios de titularidad de los suministros y comunidad de propietarios de la vivienda, plusvalías y cambios de titularidad de los impuestos municipales. Una vez el propietario esté preparado para vender, lo único que tendrá que hacer es abrir las puertas de la vivienda a los potenciales compradores interesados en su vivienda de la mano de D&A Inmobiliaria.

