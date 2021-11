GarciGas se convierte en referente en energía fotovoltaica en el sureste de España Emprendedores de Hoy

El exceso de contaminación ya no es un tema de preocupación del futuro, sino del presente. Esta problemática, provocada por las numerosas industrias y empresas existentes y el ser humano, ha promovido la toma de medidas drásticas para reducir los gases de efecto invernadero, conocidos como CO2. Entre estas se encuentra el uso de energías renovables, que se establece como fundamental debido a que el cambio climático sigue siendo uno de los problemas más importantes a nivel global.

Desde Murcia, la compañía GarciGas lidera un novedoso proyecto enfocado en las energías renovables. Estas se basan en el desarrollo de instalaciones de placas fotovoltaicas que cuentan con una alta eficiencia energética y que apuestan por las nuevas tecnologías en sus instalaciones para facilitar su uso.

La energía fotovoltaica permite reducir el consumo y gasto en electricidad Son más de 15.000 los clientes entre particulares y empresas que han comprobado la elevada eficiencia del uso de la fotovoltaica en Murcia, declarando en general un bajo consumo en sus tarifas. Esta incorporación les ha permitido un ahorro considerable en sus facturas de la luz gracias a un sistema fácil, seguro y de rápida instalación.

Ante la subida de la electricidad en los últimos años, la energía fotovoltaica se ha convertido en una gran opción para reducir el consumo y gasto, por eso recomienda hacer esta inversión no solo para el hogar, sino también para negocios y locales que funcionen como comercios u oficinas.

Ventajas de la energía renovable Más allá del ahorro, esta compañía centrada en la energía fotovoltaica destaca la contribución en el medio ambiente, ya que las personas que instalen energía fotovoltaica estarán aportando un granito de arena a la conservación, preservación y cuidado del entorno. Esto se debe a que el uso de la energía renovable es un recurso limpio que aporta la madre naturaleza a través del sol y que se considera como una fuente casi inagotable de energía a partir de la cual se podrán obtener recursos como agua caliente sanitaria, calefacción o refrigeración.

GarciGas, dispone de un amplio catálogo de servicios que ofrece diferentes soluciones para cualquier proyecto, bajo la premisa de asegurar a los usuarios una de las mejores opciones para la eficiencia energética brindando calidad y experiencia.

