Friccionterapia, el nuevo concepto de masaje creado por Jorge Lobato Ortiz Emprendedores de Hoy

martes, 2 de noviembre de 2021, 12:14 h (CET)

La friccionterapia es una nueva técnica de masaje creada por Jorge Lobato Ortiz en 2021 que aúna la fricción como maniobra principal y la aplicación de útiles de masaje diseñados especialmente para esta nueva terapia.

Surge como una alternativa tan saludable como la maderoterapia, reuniendo los mismos beneficios y ventajas, así como manteniendo una forma similar de aplicarla. Según su autor Jorge Lobato Ortiz, de Maderoterapia Boutique, la diferencia radica en que los instrumentos que se utilizan son 100% bacteriostáticos y están ergonómicamente diseñados para una adaptación corporal mucho más eficiente. Para ello Jorge, el creador de este nuevo método y de los utensilios que hacen posible esta terapia de fricción corporal, ha llevado a cabo junto con un equipo de ingenieros un importante estudio sobre la adaptabilidad, el peso del diseño y sus propiedades anti-bacteriológicas. Con estos nuevos instrumentos, su uso puede extenderse no solo a los fisioterapeutas y profesionales del masaje, sino también al resto de la población que desee autoaplicarse friccionterapia desde casa.

Esta nueva terapia mantiene los mismos beneficios que su antecesora técnica de masaje con utensilios de madera y además aporta una mayor facilidad a la hora de aplicarse, ya que en su diseño se han calculado un gran número de parámetros relacionados con la resistencia y la calidad del útil de masaje, su peso, su cómodo manejo y su fácil desinfección e higienización.

Es por esta razón que además de reunir todas las condiciones que ofrecía la maderoterapia, la friccionterapia usa instrumentos totalmente lavables bajo el grifo con agua, jabón y antisépticos; condición que permite que los utensilios sean menos alterables y no absorban humedad. De esta forma, se mantiene el formato de los útiles mucho más bacteriostático, ya que está fabricado a base de polímeros sintéticos biocompatibles. El material del que está compuesto es menos degradable ante el desgaste y lo convierte en un producto mucho más duradero, además otra característica muy importante es que no permite la proliferación de hongos y bacterias.

La friccionterapia es el complemento ideal para los deportistas La friccionterapia en términos clínicos, tal y como explica Jorge, es una tracción mecánica de los tejidos a nivel muscular e hipodérmico. La terapia estimula notablemente la circulación y elastifica el tejido conectivo laxo y denso, además del muscular y el tejido adiposo, siendo ideal para los deportistas combinarlo con los entrenamientos.

Todo ello proporciona unos mejores resultados a nivel físico-estético. Mejora la movilidad entre las capas que componen la estructura del cuerpo y desbloquea las posibles restricciones articulares. El procedimiento de friccionterapia, además de ayudar a mantener una buena forma física, facilita el aumento de la producción de las proteínas elastina, colágeno, mioglobina, miosina y actina, que de manera natural se van perdiendo con el paso del tiempo.

¿Cómo se consiguen estos beneficios? Con la friccionterapia, se produce un aumento significativo de la circulación sanguínea como ocurre con la práctica deportiva y, por consiguiente, al haber un aumento de oxígeno en el cuerpo, se favorece el intercambio de sustancias, proteínas y bioelementos en la renovación celular y la evacuación de toxinas del organismo.

La terapia de fricción ayuda, literalmente, a que el metabolismo trabaje de manera más eficiente y homeostática. Mejora los procesos físicos de la respiración y descongestiona el sistema linfático, facilitando en gran medida la eliminación de lípidos y otras sustancias corporales de desecho.

La friccionterapia aporta todo esto, pero por si fuese poco, es sobre todo ideal para aplanar, ablandar, disminuir y estilizar zonas corporales propensas a padecer un exceso de nódulos grasos y adipocitos muy dados en los casos comunes de celulitis o clínicamente conocida como paniculopatia edemato-fibro esclerótica.

Desde Maderoterapia Boutique, con su método de friccionterapia terapex, Jorge Lobato facilita algunos consejos de autoaplicación e insiste en que los pacientes que quieran, siempre pueden acudir a sus instalaciones en Madrid para aplicarse este tratamiento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.