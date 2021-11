Clínicas Dr. Pelo ofrece el diseño de cejas 3D realizado mediante microblanding Emprendedores de Hoy

martes, 2 de noviembre de 2021, 12:00 h (CET)

Actualmente, gracias a la técnica del microblanding, el diseño 3D permite a las personas lucir unas cejas muy bien definidas. Este es un método especializado que consiste en simular cada pelo de las cejas, realizando un microtatuaje.

De esta forma, da un acabado realista con excelentes resultados, si se realiza con profesionales como los de las Clínicas Dr. Pelo.

Estas se fundaron en 2010 y han logrado formar una sólida reputación en el sector de la cirugía capilar, gracias a sus técnicas prometedoras y seguras, entre las que se encuentra el microblanding.

El diseño 3D permite tener unas cejas perfectas y naturales En las Clínicas Dr. Pelo del Dr. J.L Afonso Junior se llevan a cabo de manera profesional una gran variedad de tratamientos estéticos, enfocados en la restauración de pelo para tratar la alopecia.

Entre la amplia gama de procedimientos cosméticos que se realizan en la clínica destaca el microblanding, un tatuaje permanente que permite a las personas reconstruir sus cejas, dándoles la forma que escojan. Este se realiza mediante la técnica del diseño 3D de las cejas, en la cual el especialista realizará el tatuaje pelo a pelo para así poder otorgar profundidad, más realismo y naturalidad. De esta forma, logra una apariencia idéntica a las cejas reales.

Asimismo, previamente, el profesional lleva a cabo un procedimiento de análisis del rostro. Mediante este, se ocupa de medir cada una de las facciones del paciente, asegurando que el diseño sea ideal para su rostro y los resultados sean los deseados.

Los beneficios de llevar a cabo un diseño 3D para mejorar las cejas Las cejas son una parte del rostro que condiciona mucho el atractivo de las personas. Por esta razón, suelen utilizar diariamente maquillaje para perfilarlas y realizar la forma que se desea. Sin embargo, los resultados a veces no son muy naturales si no se dedica mucho tiempo y se usan materiales de calidad.

Por esta razón, se ha comenzado a implementar la técnica del microblanding con un diseño 3D, la cual ofrece un resultado mucho más realista y duradero. Además, es una solución rápida, eficiente, sencilla y económica de tratar la alopecia o falta de pelo en esta importante zona del rostro.

El procedimiento de microblanding que se lleva a cabo en las Clínicas Dr. Pelo es rápido y es más superficial que la micropigmentación, otro procedimiento utilizado para el diseño de cejas. Gracias a esto, la cicatrización de la zona se produce en muy poco tiempo. Además, utiliza pigmentos no tóxicos que van acorde al color de pelo y de la piel del paciente.

Por último, este tratamiento también ofrece diversas posibilidades a la hora de diseñar las cejas tanto en mujeres como en hombres, permitiendo dar la densidad, el color, el grosor y la forma que desea.

Las personas que deseen aplicarse el microblanding de cejas con diseño 3D en las Clínicas Dr. Pelo, deben entrar en su página web y contactar con los profesionales.

