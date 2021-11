Extenso catálogo de coches de ocasión eco en el concesionario SF Motor Premium Emprendedores de Hoy

Los coches de ocasión eco han experimentado un gran crecimiento en los últimos años en muchos países del mundo. En España, se han vendido más de 12 mil unidades de vehículos híbridos hasta la fecha y la cifra no para de crecer.

En la actualidad, comprar un coche ecológico en SF Motor Premium es una de las mejores opciones para aquellas personas que desean adquirir un coche de ocasión. Esta empresa dispone de una gran variedad de vehículos ecológicos en stock de diversas marcas a elegir y con precios competitivos de mercado.

Mejores coches de ocasión eco de SF Motor Premium SF Motor Premium es uno de los grandes referentes en la compraventa de coches de ocasión en Alicante y Toledo. La empresa tiene un alto compromiso con el medioambiente y con un futuro sostenible, por eso los vehículos eco son una parte importante de su flota en venta.

La empresa ofrece vehículos híbridos y eléctricos nuevos y usados de alta gama. Isidro Hernández, CEO de SF Motor, destaca que los vehículos de segunda mano que comercializan provienen mayoritariamente de firmas de renting o financieras. Son coches de lujo que han servido para ejecutivos y que quedan en muy buen estado, por lo que ellos se encargan de venderlos a los conductores a precios muy competitivos.

En la página web de SF Motor Premium, los clientes pueden encontrar una extensa variedad de modelos de coches de ocasión de las marcas más reconocidas del mercado. Entre ellas, está el coche automático marca Ford versión Hybrid Titanium 2.0 HEV 187 CV, que incluye control de velocidad modo eco, así como asientos de conductor eléctricos con memoria y propiedades calefactadas, entre muchas otras características de última generación.

En SF Motor Premium también tienen coches de ocasión de lujo, como el modelo Tesla Model S 85, un vehículo eléctrico de alta gama tecnológica que cuenta con un completo equipamiento interior y autonomía de 426km. Este modelo está recomendado para aquellos conductores que buscan un coche de prestigio y sofisticación.

Para conocer más sobre el amplio catálogo de coches de ocasión de SF Motor Premium, los usuarios pueden ingresar a su página web y consultar la disponibilidad de los vehículos de su preferencia y solicitar un presupuesto personalizado.

¿Qué beneficios tiene comprar coches de ocasión eco en SF Motor Premium? SF Motor Premium cuenta con una dilatada experiencia y prestigio en la venta de vehículos de ocasión. Tienen una cartera de más de 1000 clientes satisfechos y cientos de referencias positivas en Google, que destacan las ventajas que este concesionario ofrece a sus clientes.

En primer lugar, la empresa tiene planes de financiación, por lo que los conductores podrán pagar el vehículo en cuotas y también acepta vehículos como parte de pago. Los clientes de SF Motor Premium podrán probar el vehículo durante 15 días y si este no cumple con las exigencias, se podrá cambiar por otro de las mismas características y precio, de esta manera garantiza la satisfacción de sus clientes.

Otra de las ventajas es que entrega vehículos a toda España, algo que es muy beneficioso, ya que el cliente recibe el vehículo adquirido en su ciudad, sin tener que viajar o trasladarse a otro lugar. También ofrece servicios de mecánica y reparación. Son todos estos servicios y prestaciones las que han llevado al concesionario SF Motor Premium a convertirse en una propuesta atractiva a la hora de comprar coches de ocasión.

