Grupo Ama ofrece formación bonificada de seguridad alimentaria para la hostelería

martes, 2 de noviembre de 2021, 11:41 h (CET)

Los empresarios de la hostelería deben estar formados para que puedan cumplir debidamente con la normativa. En ese sentido, la Certificación de Seguridad Alimentaria para la Hostelería es un estándar que garantiza que un negocio del sector de la hostelería esté capacitado para administrar los riesgos de seguridad alimentaria.

En estos casos, una de las mejores opciones es contar con la formación de seguridad alimentaria de Grupo Ama. Esta tiene el objetivo de ayudar a las compañías del sector a mejorar su funcionamiento y garantizar que se cumplen las leyes obligatorias de salubridad. Con este fin, da acceso a múltiples áreas de formación online totalmente gratuitas para pequeñas y medianas empresas.

¿Por qué es importante formar a los empleados en seguridad alimentaria? Cualquier empresa o negocio en el que se manipulen alimentos debe establecer un sistema de medidas que evite que los clientes puedan ver afectada su salud a causa de sus productos. Por esta razón, es importante que todos los locales de hostelería sigan en todo momento las normas vigentes en relación con la seguridad alimentaria.

En consecuencia a esta necesidad, nace el Grupo Ama, una compañía que ha abierto un canal de apoyo y ayuda para pequeñas y medianas empresas de la hostelería. Gracias a este, los líderes de cualquier compañía pueden enseñar todos los conocimientos necesarios a sus empleados, mediante contenido formativo de calidad y monitores altamente especializados.

Además de priorizar el cuidado de los clientes, también hay que tener en cuenta que los locales que no cumplen la normativa pueden ser sancionados e, incluso en algunos casos, obligados a cerrar. Asimismo, estas multas no solo implican perdidas de dinero, sino también una mala reputación que marcará a la empresa para siempre.

Grupo Ama: formación en seguridad alimentaria En el sector de la hostelería, la formación de los empleados es un aspecto muy importante porque permite que se garantice la aplicación correcta y efectiva de las medidas de higiene. Además, esta debe responder a las necesidades y características concretas de cada empresa, ya que cada una ofrece alimentos diferentes.

El Grupo Ama ayuda a cumplir la legislación vigente de formación de los empleados de las empresas y mejorar las prácticas de los que se ocupan de la manipulación de alimentos.

Entre los conocimientos que ofrece, esta explica qué protocolos se deben seguir, por ejemplo, para la recepción de mercancías, limpieza y desinfección de superficies y preparación de alimentos, entre otros.

Para hacerlo posible, se compone de un equipo especialista en distintas áreas de la hostelería. Asimismo, el trabajo del Grupo Ama se desarrolla en conjunto con sus clientes, creando e implantando proyectos personalizados.

En conclusión, invertir tiempo en la formación bonificada de Grupo Ama es una iniciativa gratuita que permite formar profesionalmente a los empleados de la hostelería y garantizar la seguridad de todos los clientes.

