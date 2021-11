Adiós, Miguel Ángel Marín Uriol

Por si acaso me llega la hora. Por si acaso el destino me tiene preparada la última sorpresa. Como digo, por si acaso no quisiera irme de aquí sin dar las gracias a la piel de este tambor. No quisiera irme sin percutir con mis dedos este cuero que tantas satisfacciones me dio. Que tanto me ha enseñado. Que tanta compañía me brindó sin pedirme nada a cambio. Que, como lluvia de mayo, empapó mi mano de inspiración. Y que a mis afecciones les dio consolación.

De que serviría hablar si nadie escucha el ¡tan, tan! Del tamboril. Pienso que uno ha de ser fiel al mensaje y al embalaje. Pero, opino que estos no tendrían ningún sentido si el mensajero sospechara que no habrá nadie quien recoja el comunicado en el otro extremo del cable. En principio, uno crea por la necesidad de escucharse. Y en segundo lugar, por el requisito de comunicarse con algún hermano. Es la misma comunicación que existe entre el artista, la escultura, el cincel y el martillo: En este caso, Dios es el artista, nosotros somos el busto y sus herramientas.

Aunque nos duela, cada golpe que recibimos de su cincel, tiene la fuerza y el único propósito de hacer de nosotros su obra de arte. ¿Qué reproches le podemos hacer? Por eso digo: gracias cincel, gracias martillo y gracias a la vida por darme una oportunidad.