No se puede entender "la alimentación sin productos cárnicos" Jesús Domingo Martínez​ Lectores

martes, 2 de noviembre de 2021, 12:29 h (CET) En una intervención en el XXI Congreso Aecoc de Productos Cárnicos, José Miguel Herrero, Director General de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha defendido que no es posible “entender la alimentación sin los productos cárnicos”. También incidía en que “no hay productos buenos y malos, sino dietas equilibradas o no equilibradas”, a lo que ha añadido que el Ministerio es un “aliado del sector de la carne para destacar todo lo que aporta”.



También remarcó el papel adoptado por el sector alimentario durante la pandemia y, concretamente, el del sector cárnico, que “ha abastecido en tiempo y calidad a un país de 47 millones de personas y 17 millones de hogares, y eso es algo que no todos los Estados pueden decir”.

Además, el director general destacaba la gran oportunidad que suponen los fondos de recuperación de la Unión Europea, que van a contribuir a que los distintos sectores agroalimentarios, incluido el cárnico, se adapten a los nuevos retos de la digitalización.

“No podemos plantearnos un futuro sin ganadería y una alimentación sin productos cárnicos”, advertía el responsable del Ministerio, que también ha resaltado la oportunidad que suponen los fondos de recuperación de la Unión Europea para la industria cárnica, sobre todo para avanzar en digitalización.

Finalmente cabe decir que se han puesto sobre la mesa datos como que el consumo cárnico en los hogares españoles sigue siendo un 7 % mayor que en 2019 y la preferencia de los actuales consumidores por productos de cada vez más calidad. Nos preguntamos ¿Dónde queda la polémica que, sobre la carne y su consumo, levanto el Ministro Garzón?

