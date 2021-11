Interleng, una de las empresas líderes en servicio de traducciones Emprendedores de Hoy

martes, 2 de noviembre de 2021, 11:17 h (CET)

El proceso de traducción es vital para todos aquellos negocios que se quieran expandir internacionalmente. Para ello es necesario contar con una agencia de traducción como Interleng que sea profesional y que asegure que todos sus servicios, ya sean de traducción, revisión, interpretación o maquetación de las traducciones ya hechas, estén realizados por expertos nativos en cada ámbito.

Interleng siempre está a la vanguardia en las nuevas tecnologías, utilizan las últimas versiones de los software más actualizadas para garantizar que en cada proyecto se mantendrá la terminología propia de cada cliente y habrá coherencia en todas sus traducciones. Estos tipos de herramientas también les permiten ser más rápidos y ofrecer precios más competitivos porque reciclan traducciones hechas por la empresa con anterioridad.

Además, para todos los clientes de Interleng, la empresa cuenta con una plataforma totalmente gratuita y propia que facilita el envío, recepción y almacenamiento de las traducciones de los clientes. Se trata de MyInterleng, un lugar para enviar los proyectos de manera más rápida y segura sin utilizar plataformas externas en el que el cliente también tendrá acceso a todas las traducciones que ya ha realizado así como a los presupuestos y facturas de los mismos.

Interleng también se adapta a todas las necesidades del cliente, por lo que si este tiene un proyecto de traducción en el que es necesario insertar las traducciones directamente en su plataforma, como por ejemplo (WordPress, Lokalise, o cualquier otra), ellos se encargan.

La importancia de utilizar traductores nativos especializados Con el objetivo de que todas las traducciones sean correctas, precisas, que se ajusten el máximo posible al original y que suenen naturales y fluidas en el idioma al que van destinadas, Interleng únicamente colabora con traductores nativos con años de experiencia que además estén especializados en diferentes campos.

Interleng ofrece traducciones de todos los ámbitos, es decir, traducciones jurídicas, técnicas, médicas, comerciales, etc. Los traductores con los que cuenta se han especializado en estos y otros campos para que la terminología y estilo de cada texto sea la adecuada, ya que el conocimiento de cada sector puede jugar un papel clave en que una traducción sea de calidad.

Utilizar traductores nativos que se han formado en el campo de la traducción es esencial porque, en primer lugar, son lingüistas expertos en su lengua materna, en segundo lugar, tienen una gran comprensión del idioma original y de todo lo que le rodea (como costumbres, frases hechas, juegos de palabras, etc.) que no se podrían traducir literalmente y, finalmente, son capaces de adaptar todo esto a su lengua para que la persona a la que va destinada este mensaje lo comprenda de igual manera como si hubiese estado redactado en su idioma desde un primer momento.

