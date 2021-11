Hannan-Piper Real Estate ayuda a encontrar unas de las mejores condiciones para préstamos hipotecarios Emprendedores de Hoy

martes, 2 de noviembre de 2021, 11:19 h (CET)

Un préstamo hipotecario es una buena alternativa para comprar un inmueble cuando no se cuenta con suficiente dinero para el mismo. Según la entidad financiera, estos ofrecen distintos beneficios como el poder realizar pagos por cuotas, disfrutar de una vivienda a corto plazo, conseguir ventajas tributarias, etc.

La agencia inmobiliaria en España Hannan-Piper proporciona una de las condiciones más favorables para préstamos hipotecarios. Esta empresa tiene detrás a un equipo de expertos en el sector de inmuebles y trabaja con compañías de alto valor como BBVA, Santander, Sabadell, Caixa Bank y Abanca, entre otros.

Conseguir préstamos hipotecarios altamente favorables con Hannan-Piper Elegir el banco adecuado para realizar la solicitud de un préstamo hipotecario es de suma importancia, ya que de ello dependerá la buena rentabilidad del mismo. No todos los bancos pueden ofrecer las mejores condiciones de una hipoteca debido a la falta de fondos, reglas o términos difíciles de cumplir, etc. Por esta razón, Hannan-Piper ofrece a sus clientes una propuesta de valor que consiste en buscar y proporcionarles préstamos hipotecarios con condiciones altamente favorables. Para lograrlo, dispone de un equipo de expertos en la valoración de inmuebles y el estudio del mercado que ayudan a conocer qué hipoteca es la más rentable para un cliente determinado. Además, estos buscan los partners hipotecarios que mejor se ajusten a las exigencias, necesidades o límites de sus clientes. Igualmente, de forma gratuita, ayudan a realizar el trámite del préstamo y a conseguir preaprobaciones bancarias antes de buscar cualquier propiedad. A través de su red de afiliados, Hannan-Piper cuenta con más de 150.000 asociados en aproximadamente 70 países para brindar un servicio completo y de calidad internacional.

¿Qué beneficios ofrece un préstamo hipotecario en España? Los préstamos hipotecarios permiten adquirir un inmueble a través de la financiación de una entidad bancaria, ya sea pública o privada. Por su parte, las entidades bancarias ofrecen diferentes beneficios al cliente como la capacidad de poder disfrutar de una propiedad a corto o mediano plazo. Esto significa que la persona puede vivir en la vivienda, piso o local mientras se encuentra realizando el pago del mismo. A su vez, estos pagos pueden hacerse por cuotas en vez de mensualidades, por lo que brindan al propietario una solución de compra más favorable a largo plazo. Hannan-Piper también se asegura de conseguir bancos que den beneficios tributarios al cliente como la reducción de los impuestos en el momento de hacer algún pago.

Con Hannan-Piper es sencillo encontrar un préstamo hipotecario en España gracias al trabajo de su equipo de profesionales expertos en la compra y venta de inmuebles.

