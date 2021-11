LuxNail&Beauty permite hacer reservas online con antelación en su página web Emprendedores de Hoy

Los centros de manicura son los más demandados, pero no todos brindan unos servicios cómodos y de calidad. El mantenimiento del físico se ha convertido en una necesidad para muchas personas y las uñas son una de las partes que más preocupaciones genera.

Bajo esta necesidad, LuxNail&Beauty ha creado un servicio que permite a los clientes hacer una reserva online para realizarse la manicura rusa o disfrutar de cualquiera de sus servicios. Además, el local garantiza una excelente atención y una alta calidad de todos sus materiales para tratar las uñas o pestañas. Esto la convierte en una de las mejores opciones para asegurar el cuidado estético en Barcelona.

Los servicios de calidad de LuxNail&Beauty LuxNail&Beauty, gracias a su equipo de profesionales expertos con amplia experiencia en el sector, ha destacado por ser un salón de belleza que ofrece diversas técnicas para el tratamiento de las uñas y pestañas.

Uno de los servicios más demandados en su local de Barcelona es la manicura rusa. Esta puede realizarse de diversas formas, con o sin esmalte, con esmaltado normal o semipermanente. Además, también se puede optar por la extensión y restauración de uñas en gel o agrigel.

Por otro lado, destacan por sus tratamientos de extensión, relleno, retirada y tinte para las pestañas. Asimismo, uno de los más recomendados es su novedoso masaje facial con efecto lifting para el rejuvenecimiento del rostro.

Para garantizar la seguridad y la salud de todas las personas, todos estos servicios se llevan a cabo con las mejores herramientas y los productos de la mejor calidad. Esto hace que LuxNail&Beauty se diferencie de los locales lowcost.

Reservar cita con antelación para disfrutar de tratamientos estéticos Además de trabajar para mejorar la apariencia física, la innovación y organización son dos elementos necesarios dentro de un salón de belleza. Para asegurar estos aspectos, LuxNail&Beauty ha implementado dentro de su plataforma digital un cómodo sistema de reserva de citas para que las personas no tengan que llamar o acudir al centro. Esta ha permitido al local mejorar su servicio de atención al cliente, ahorrar tiempo de espera a los usuarios y proporcionar un ambiente sin aglomeraciones, evitando contagios de COVID-19.

Por otro lado, la novedosa página web de LuxNail&Beauty muestra a los amantes de la belleza información clara y precisa sobre sus servicios y costes. Asimismo, ofrece promociones y un programa de fidelización para que los clientes disfruten de precios más bajos.

LuxNail&Beauty engloba en su salón de belleza seguridad, confianza y armonía, mediante un servicio que garantiza estilo, belleza y satisfacción. Las personas interesadas en solicitar sus tratamientos de belleza o conocer más información pueden acceder a su página web.

