Repara tu Deuda cancela 32.387 € en La Pedraja de Portillo (Valladolid) con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en La Pedraja de Portillo (Valladolid). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº12 de Valladolid (Castilla y León) ha dictado beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (Bepi) en el caso de Carmen Echavarría, que había acumulado una deuda de 32.387 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA.





Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “montó un restaurante justo antes de la pandemia que, por las circunstancias, tuvo que cerrar. Se quedó sin poder hacer frente a los pagos y a los préstamos. Cuando volvió a abrir, la clientela era baja. Su propia gestora le recomendó cerrar”.





La exonerada afirma que “ahora me siento como una niña acabada de nacer”. “Quiero decirle a las personas que se encuentran en la misma situación que Repara tu Deuda es verdad, que la Ley de Segunda Oportunidadexiste”. VER VIDEO





Tal como afirman desde Repara tu DeudaAbogados, “España cumplió con la Recomendación de la Comisión Europea de aprobar la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo dirigido a las personas físicas (incluyendo también a los autónomos), para la cancelación de sus deudas. En la actualidad, podemos decir que contamos con uno de los sistemas de segunda oportunidad más liberales de Europa”.





Muchas personas desconocen la existencia de este mecanismo legal. Otras no empiezan el proceso porque tienen miedos por los altos honorarios que piden algunos abogados, o simplemente porque piensan que es un proceso demasiado complicado.





Repara tu Deuda Abogados fue creado en el 2015, mismo año de aprobación de la ley, y desde entonces ha ayudado a muchos particulares y autónomos en situaciones desesperadas que no sabían dónde pedir ayuda. El despacho de abogados ostenta el 100% de éxito en todos los casos presentados en los juzgados españoles. En estos momentos ha logrado la cancelación de más de 60 millones de euros de deuda.





Esta legislación permite a particulares y autónomos empezar una segunda vida al eximirles del pago de sus deudas si demuestran que han actuado de buena fe, que han procurado un acuerdo de pagos a plazos, que no han cometido delitos socioeconómicos en los últimos diez años y que el importe debido no es superior a los 5 millones de euros. Si no logran este acuerdo, lo cual ocurre en casi todos los casos, deben solicitar la cancelación de la deuda al juzgado para obtenerla.