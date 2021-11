Ellesse y Rains, las marcas más vendidas de Who killed Bambi? en el mes de septiembre Emprendedores de Hoy

lunes, 1 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

La moda british y casual se basa en ropa cómoda, liviana, resistente y apta para cualquier tipo de situación. Este estilo ha tenido una gran acogida entre los jóvenes fanáticos de las marcas punteras de moda y el éxito de empresas como Who killed Bambi? es una muestra de ello.

Esta tienda física y online dispone de todo tipo de prendas de las marcas más emblemáticas de esta moda, como lo son Ecoalf, Compañía Fantástica, Rains, Lacoste, Kling, Fred Perry, Wild Pony, 24Colours, Weekend Offender, Volcom, Tommy Jeans, MuroExe y muchas más. Sin olvidarse de Ellesse y Rains, las marcas más vendidas de Who killed Bambi? en el mes de septiembre.

Ellesse y Rains, las firmas más vendidas en el mes de septiembre Ellesse y Rains fueron las marcas líderes en ventas el pasado mes de septiembre en Who killed Bambi?. Ellesse es una marca italiana, fundada en 1959, que se ha ganado una importante reputación tras combinar la funcionalidad de la ropa deportiva con un estilo de moda street premium. En sus inicios, se enfocaron en dos deportes, el esquí y el tenis. Por eso, para su logo decidieron mezclar estas dos disciplinas. La semiesfera que siempre acompaña a la marca se puede interpretar como las puntas de un par de esquís o como la mitad de una pelota de tenis.

Por otro lado, Rains es una marca creada hace 8 años en Dinamarca, especializada en chubasqueros inspirados en los pescadores costeros. Sus modelos minimalistas son ideales para llevarlos cuando llueve o en climas húmedos. En septiembre, los clientes de Who killed Bambi? se rindieron a los pies de una de las marcas danesas más modernas del mercado. Los días de lluvia dejan de ser fríos y aburridos y se convierten en una oportunidad para llevar los modelos y accesorios para lluvia de Rains.

Moda versátil y de vanguardia Una de las características más atractivas que ofrece la tienda, con sede física en Santiago de Compostela, es la oportunidad de conseguir grandes rebajas de productos con hasta más de un 50% de descuento. La gran variedad de prendas y accesorios de Who killed Bambi? pueden lucirse en cualquier tipo de ocasión y, como distribuidores oficiales de todos los productos, la seguridad y originalidad están garantizadas en cada compra.

La moda british y casual tiene un gran aumento de seguidores que buscan las últimas novedades en las marcas más representativas de este estilo. Who killed Bambi? se convierte en una de las mejores opciones para aquellas personas que buscan llenar sus armarios con prendas novedosas, diferentes y exclusivas.

