Connecta-consultoría estratégica se suma a la iniciativa de la promoción de los seguros solidarios

lunes, 1 de noviembre de 2021, 08:34 h (CET)

La era digital ofrece tendencias, oportunidades y desafíos, con los cuales toda organización necesita articularse. Hoy en día, las empresas se ven obligadas a realizar cambios constantes, por eso resulta imprescindible contar con aliados estratégicos que ayuden a definir cómo y en qué momento se deben afrontar esas situaciones.

Connecta-consultoría estratégica, empresa especializada en el desarrollo de negocios y soluciones estratégicas, fue fundada en 2020 de la mano de Silvia G. Argente, con el objetivo de convertirse en ese aliado experto que muchos negocios necesitan para reinventarse adecuadamente, crecer e innovar.

La empresa tiene un fuerte compromiso social y ostenta valores enfocados en ayudar a que todos “cojan impulso, de manera que no se trate de palabras, sino de hechos que apoyen a los que más lo necesitan”, según Silvia G. Argente. Dentro de las diferentes acciones que ha iniciado en 2021 a favor de trasmitir este mensaje, está su apoyo a la iniciativa de los seguros solidarios.

¿Qué es un seguro solidario? Los llamados seguros solidarios son aquellos que generan una donación a alguna causa solidaria. Connecta-consultoría estratégica participa en el proyecto INUK seguros solidarios, donando de su gestión el 2% valor total del coste de cada póliza contratada. Este aporte no supone ningún cambio ni cobro adicional en el coste del seguro para sus clientes.

Tras analizar las necesidades de cada cliente, los seguros solidarios que representa Connecta-consultoría estratégica ofrecen coberturas y presupuestos personalizados, adaptados a cada necesidad. Adicionalmente, cada asegurado cuenta con un agente exclusivo que ofrece asistencia a todos los siniestros.

Hoy en día, existen muchos bienes que merecen ser asegurados, por ese motivo, estos seguros solidarios cuentan con un amplio catálogo que satisface estas necesidades. El objetivo de comercializar estos seguros es hacer un aporte a causas e iniciativas que beneficien a los más desfavorecidos, afianzando alianzas con otras empresas más pequeñas.

La importancia del valor de la ética y la responsabilidad para Connecta-consultoría estratégica La filosofía de los seguros solidarios se basa en contribuir al bienestar social, sumándose a un planeta sostenible y garantizando el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La responsabilidad social es un valor muy importante en Connecta-consultoría estratégica.

En estos tiempos de reactivación económica y social, las propuestas financieras solidarias son importantes para demostrar el compromiso con la comunidad. Durante los próximos años, Connecta-consultoría estratégica busca convertirse en una de las consultoras españolas referentes en el mercado por la calidad y constante innovación de sus servicios, además de por su faceta humana.

