Los expertos de EBM garantizan seguridad y atención de primera en mudanzas y guardamuebles en Valencia

sábado, 30 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

Recurrir a un equipo profesional en el servicio de mudanzas y guardamuebles en Valencia como el de la empresa EBM es de gran ayuda. Esto se debe a que, cuando hay que llevar a cabo un proceso de mudanzas por un cambio del lugar residencia o traslado de vivienda, es imprescindible tener una organización completa para no perder ninguna pertenencia.

Esta empresa garantiza los movimientos de manera segura y confiable. Con el respaldo de más de 25 años de experiencia y una flota de transporte en óptimas condiciones, la empresa EBM hace que cada pieza llegue a su destino perfectamente protegida.

Personal cualificado para llevar a cabo un servicio integral Cualquier necesidad de los clientes en múltiples localidades de Valencia y Alicante así como en la comunidad de Madrid, será atendida con uno de los mejores equipos y herramientas de movilización para muebles y enseres, como grúas o plataformas elevadoras que pueden abordar las viviendas desde alturas o espacios de difícil acceso.

EBM tiene capacidad logística y un personal altamente cualificado para que sus clientes tengan una mudanza barata, sin traumas y a cualquier destino, ya sea en la misma localidad o a otra ciudad de cualquier latitud de España o en el ámbito internacional. Asimismo, los servicios de esta compañía se extienden hacia el apoyo al cliente con labores de albañilería, pintura, o fontanería.

El contacto por WhatsApp o llenando un formulario disponible en la página web con el equipo de EBM será el inicio de un servicio eficaz y seguro. La compañía realiza el envío de un presupuesto en tiempo récord después de que el usuario haya suministrado datos como el lugar hacia donde se dirigirá la mudanza, si se requiere o no embalaje de las pertenencias o si los pisos cuentan con ascensor, entre otros.

Almacenamiento de muebles con garantía y total seguridad Por un precio bastante accesible, EBM ofrece el servicio de almacenamiento de muebles de manera segura, a través del alquiler de espacios exclusivos para cada usuario, con la garantía de un contrato y todas las medidas de seguridad, entre las que destacan las cámaras de vigilancia, mantenimiento permanente y sistema contra incendios.

Las sedes para guardar muebles, ubicadas en Valencia, Alicante y Madrid, cuentan con más de 10.000 metros cuadrados y 20.000 metros cúbicos que los arrendatarios podrán visitar cuando lo deseen.

EBM se establece como una de las empresas más eficientes y confiables a la hora de movilizar o almacenar bienes, garantizando una excelente experiencia de servicio para sus clientes y brindando la certeza de que todas sus pertenencias llegarán intactas.

