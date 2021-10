Certificación hoteles sostenibles en Málaga, adaptación al cambio y comunicación con Made In Málaga Emprendedores de Hoy

sábado, 30 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

Compañías como Made In Málaga, en España, se muestran partidarias a la hora de brindar la oportunidad de obtener la certificación de hoteles sostenibles en Málaga, adaptación al cambio y comunicación. La finalidad es evaluar y demostrar los niveles de sostenibilidad de los hoteles, transmitiendo el compromiso de un alojamiento de calidad para la sociedad y el medioambiente.

Gracias a la innovación y a los cambios de su plataforma online, el proceso de certificación se basa en la oportunidad de gestionar y proporcionar de forma eficaz elementos innovadores para los establecimientos hoteleros.Made In Málaga consigue esto gracias a Bioscore y su tecnología.

Made In Málaga impulsa un sistema de certificación El objetivo de Made In Málaga es promover, impulsar y apoyar a las diferentes empresas, diseñadores y negocios del territorio a través de su plataforma online, que proporciona foros empresariales formativos y de conexión empresarial para elevar las posibilidades de éxito de las empresas y un marketplace para la venta de los productos y servicios de sus miembros. En el caso de los hoteles, los profesionales tecnológicos de la empresa evalúan su nivel de sostenibilidad con el propósito de posicionar los alojamientos basándose en un nuevo cambio o criterio y medir su compromiso e impacto en la sociedad.

Esta labor transmite el compromiso de cuidar y preservar al medio ambiente y a la sociedad. Dentro de su página web, Made In Málaga proporciona su sello de prestigio de manera mucho más ágil, aportando a sus miembros un sistema que permite la mejora continua y la adaptación al cambio social progresivo, buscando la transformación de los estándares de calidad de los hoteles de Málaga y poniendo a su disposición las herramientas tecnológicas más innovadoras.

Made In Málaga se compromete con la sostenibilidad La empresa española está comprometida con la sostenibilidad y los valores de orgullo, prestigio, pertenencia y excelencia de los servicios empresariales. A lo largo del tiempo, se ha caracterizado por sus confiables servicios en cuanto a la mejora y el asesoramiento de la gestión de los establecimientos turísticos andaluces y ahora también los hoteleros. En el marco del compromiso de Made In Málaga, la marca se ha aliado con la empresa tecnológica Bioscore, una alianza que permite trabajar basándose en la sostenibilidad del valor medioambiental y ecológico.

La tecnología ha permitido incluir nuevos sistemas de software de gestión y certificados de sostenibilidad para los hoteles y otros establecimientos turísticos, con el propósito de formar un nuevo modelo de turismo que brinde calidad y confort en la sociedad y en el planeta. En síntesis, la conciencia y el trabajo de Made In Málaga reside en ser portavoz del turismo malagueño a través de las herramientas de desarrollo sostenible y confiable, con la colaboración de Bioscore, donde la sostenibilidad de los hoteles ya no sea una opción sino un compromiso.

