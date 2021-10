La incertidumbre de los niños ante la caída de los dientes y cómo animarlos con fantasía con la carta personalizada del Hada de los Dientes Emprendedores de Hoy

sábado, 30 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

La caída de los dientes puede ser un proceso difícil para los niños. Además del dolor, muchos temen que su diente no vuelva a salir. Para ayudarlos a superar esta incertidumbre, los padres pueden recurrir a la fantasía con una carta personalizada del Hada de los Dientes.

Estos mensajes son escritos por Judith Navarrete, creadora del proyecto Carta Personalizada. Cada entrega se realiza a nombre del Hada de los Dientes o del Ratoncito Pérez. Judith se encarga de redactar el contenido y la ilustradora Irene Gallego de realizar un diseño especial.

¿Cómo animar a los niños cuando afrontan la caída de sus primeros dientes? El primer diente flojo de un niño puede suponer un gran impacto para el menor, es normal sentir miedo, ya que nunca han experimentado algo similar. Y además de la incertidumbre, está el dolor que produce tener un diente flojo. Ante dicha problemática, los padres cuentan con diferentes opciones para alentar a sus pequeños a sentirse más seguros con la situación que atraviesan. Una de ellas es enviarles una carta personalizada del Hada de los Dientes u otro personaje fantástico que vaya acorde a la temática.

La imaginación de los niños es sorprendente y al recibir una carta escrita por el hada madrina sentirán mucha emoción. Esta fantasía les ayudará a sentirse mejor y a tener esperanza en que su diente volverá a crecer.

Las cartas pueden tener diferentes tamaños e incluir un certificado de recogida de diente. Los padres solo deben solicitar la carta con el texto que deseen y la recibirán vía online. El siguiente paso será imprimirla y entregarla a su hijo o hija.

Carta Personalizada: un proyecto para la infancia La idea de crear un proyecto destinado a alimentar la ilusión de los niños se debe a las experiencias de Judith Navarrete, creadora de Carta Personalizada. Tras tener a su primer hijo, la maternidad despertó en ella múltiples emociones y memorias de la infancia. Sin embargo, ella relata que no conserva demasiados recuerdos de su niñez, solo los que la hicieron más feliz. Con esta idea en mente, diseñó un proyecto destinado a crear más experiencias que quedarán marcadas en la memoria de muchos niños.

La emprendedora quiere asegurarse de que al crecer, los menores como su hijo retengan entrañables recuerdos. En Carta Personalizada, Judith se encarga de escribir una carta dirigida especialmente a cada destinatario. El padre o la madre debe responder a preguntas como nombre, edad y lugar de residencia del pequeño o pequeña. Además, los padres pueden elegir el personaje de fantasía que debe firmar la carta. Así, los niños recibirán una carta escrita por los Reyes Magos, Papá Noel, el Hada de los Dientes o el Ratoncito Pérez.

La fantasía de los niños puede ayudarles a superar momentos difíciles como la caída de sus dientes. Por esto, recurrir a las cartas personalizadas tiene múltiples ventajas, tanto para el pequeño como para los padres. Un regalo como este creará experiencias significativas, que serán recuerdos alegres en su adultez.

