Cualquier compañía, pequeña, mediana o grande necesita un Manual de Identidad Corporativa para transmitir una misma imagen al público objetivo. Una gran cantidad de empresas, hoy en día, no cuentan con esta base de comunicación externa Hay una gran cantidad de empresas que, a día de hoy, no cuentan con un manual de identidad corporativa. En una actualidad en la que las empresas tienen una personalidad y vida cada vez más expuestas, es cada vez más importante trazar una identidad visual rígida que las empresas deben mantener y respetar a la hora de comunicar. Es importante diseñar un logotipo que transmita la personalidad e intensidad de la empresa además de escoger una tipografía y unos colores que se utilicen siempre y que generen recuerdo. Todos y cada uno de los elementos comunicativos deben girar en torno aun mismo patrón y estar en consonancia con unas normas preestablecidas.

Cuando no se sigue un Manual de Identidad Corporativa, toda la comunicación de la empresa se realiza de forma dispersa y puede generar confusión en el público objetivo. Con un buen manual se puede tener una directriz más clara y estable a la hora de comunicarnos con clientes, proveedores, etc. TusIdeas, una agencia de marketing con una gran trayectoria en el sector, afirma la importancia que tiene contar con un Manual de Identidad Corporativa bien perfilado y trazado y explica las desventajas a las que las empresas se exponen cuando no cuentan con ello. Por otra parte, TusIdeas explica todos los elementos que debe contener un buen Manual de Identidad Corporativa y como realizarlo de forma exitosa.

“Un buen Manual de Identidad Corporativa, además de su identidad visual, debe incluir y determinar de forma clara la misión, es decir, la razón de existir de la empresa y su visión, es decir, sus objetivos de futuro, la trayectoria que quiere seguir, el camino que quiere tomar. Los tres pilares de una corporación son su misión, su visión y sus valores y es muy importante reflejarlos en el Manual de Identidad Corporativa” explica TusIdeas. El elemento principal que debe contener un Manual de Identidad Corporativa es el logotipo, ya que este ayudará a la empresa a ser recordada y reconocida de forma sencilla.

Los colores y variedades del logotipo son otros elementos muy importantes que se debe incluir y utilizar siempre, de forma constante. La tipografía y las variaciones de esta son otros dos pasos muy importantes y se deben mostrar todos los caracteres y números que se utilizarán. Para las comunicaciones impresas de la empresa se debe incluir en el Manual de Identidad Corporativa las piezas de papelería (facturas, cartas, etiquetas, sobres, etc.).