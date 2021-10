Pokémon GO: todos los eventos de noviembre de 2021, según pokepedia.pro Comunicae

viernes, 29 de octubre de 2021, 17:22 h (CET) Los entrenadores de Pokémon GO ya pueden consultar el calendario completo de eventos de noviembre de 2021 para prepararse para todo lo que el juego ofrece el próximo mes Noviembre está al caer y es casi la hora de que la temporada espeluznante de Pokémon GO llegue a su fin y dé paso a algunos meses de emocionantes eventos festivos de finales de otoño y principios de invierno.

El próximo mes saltará directamente a la acción y ofrecerá a los jugadores eventos ininterrumpidos a partir de principios de noviembre hasta las últimas horas de la temporada de travesuras a fines de noviembre. En Pokepedia se pueden ver todos los pokemon que forman parte del juego hasta ahora.

El calendario completo de eventos de noviembre de Pokémon GO ya está en vivo y los jugadores pueden averiguar qué tipo de eventos se presentarán en las semanas previas y posteriores a las vacaciones durante todo el mes de noviembre. Hay algunos grandes eventos a destacar, además del gran final de las actividades de esta temporada y su tan esperada recompensa.

Al igual que el evento de película del mes pasado, este mes también celebrará la franquicia un evento que destaca el lanzamiento de Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl . Sin embargo, ese es solo uno de los muchos eventos que los entrenadores podrán disfrutar durante noviembre de 2021.

Horas de Pokémon Spotlight

En el mes de noviembre, Pokémon Spotlight Hour se llevará a cabo todos los martes de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. hora local, ¡y cada evento destacará un Pokémon diferente y una bonificación especial!

Cacnea

Chinchou

Turtwig

Chimchar

Piplup Día de la Comunidad de noviembre

Se celebrará el domingo 21 de noviembre de 2021, de 11:00 a. M. A 5:00 p. M., Hora local; será el evento del Día de la comunidad con Shinx, el Pokémon Flash. Shinx aparecerá con más frecuencia en la naturaleza.

Se podrá evolucionar a Luxio (Evolución de Shinx) durante el evento o hasta dos horas después para obtener un Luxray que conozca los Colmillos Psíquicos del Ataque Cargado.

Festival de luces

Desde el 5 de noviembre de 2021 hasta el 14 de noviembre de 2021, ¡es hora de celebrar que la luz supere la oscuridad con un evento completamente nuevo!

Dia de Halloween

Desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 2 de noviembre de 2021, se celebrará el Halloween Day con un evento especial para entrenadores de todo el mundo.

Evento de celebración de diamantes brillantes y perlas brillantes

Se podrá celebrar el lanzamiento de Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl con un evento especial del 16 de noviembre de 2021 al 21 de noviembre de 2021.

Por último, ¡la temporada de travesuras se cerrará con un evento épico! Desde el 26 de noviembre de 2021 hasta el 29 de noviembre de 2021, los entrenadores que completaron la historia de Investigación especial de Travesuras incomprendidas podrán desbloquear una historia de Investigación especial donde los entrenadores tendrán la oportunidad de aprender más sobre Hoopa.

Todos estos eventos estarán disponibles para los jugadores de Pokémon Go durante el mes de noviembre. Hasta entonces, ¡buena suerte, a todos los entrenadores!

