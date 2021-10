El 60% de los españoles contrataría servicios funerarios por internet Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de octubre de 2021, 17:00 h (CET)

Informe Funos: “Las 12 tendencias que marcarán el futuro del mercado funerario español” Se dispara la intención de contratar servicios funerarios online hasta el 60% respecto al 39% que lo hubiera hecho antes de la pandemia.

El 87% de los españoles solicita servicios funerarios ecológicos y el 38% estaría dispuesto a pagar más por ellos.

Un 83% de los españoles no contrataría una funeraria que no tuviera sus precios publicados en internet.

El 41% de los encuestados desearía poder comparar precios online con un comparador de precios.

El 54% de las personas compartiría memorias multimedia del fallecido en un velatorio o una ceremonia de despedida. Entre los Millennials y la Generación Z llegarían hasta el 77%.

Crece la contratación de servicios funerarios anticipados. El volumen de primas de los seguros de decesos creció un 79% entre 2005 y 2019. Un gran número de empresas funerarias está viendo crecer sus contrataciones prenecesidad de manera acelerada.

Los españoles aprueban la transparencia de las funerarias con una nota media de 5,6 sobre 10.

Barcelona, 27 de octubre de 2021. La start-up Death Tech Funos, el Rastreator de las funerarias, es el primer comparador de precios online de funerarias de España, 100% objetivo, transparente e independiente. La tecnológica, en vísperas del Día de Todos los Santos, acaba de lanzar su informe “Las 12 tendencias que marcarán el futuro del sector funerario”.

En base a un estudio de mercado elaborado por la empresa, estadísticas y fuentes nacionales e internacionales, el informe -de más de 40 páginas- aglutina las tendencias futuras que van desde funerales más ecológicos, hasta cenizas al espacio, pasando por nuevas formas de entender la muerte y celebrar la vida. Mayor digitalización y sostenibilidad son las principales demandas de los usuarios.

“La idea de nuestro informe es aportar una visión sobre las principales tendencias que se impondrán en los próximos años. Nuestro país se encuentra a la vanguardia en infraestructura funeraria y contamos con empresas pioneras, pero la gran oportunidad vendrá con la digitalización”, señala Marc Vallhonesta, CEO y fundador de FUNOS.

Entre los datos más novedosos que arroja el estudio, cabe destacar la importancia que los consumidores han comenzado a dar a la digitalización de las funerarias. Según la encuesta realizada por la start-up, el 60% de los españoles contrataría servicios funerarios por internet si estuvieran disponibles, comparado con un 39% que lo hubieran hecho antes de la pandemia. Hoy, son muy pocas las empresas que ofrecen este servicio online. En este sentido, otra de las demandas claras de los usuarios es poder disponer de un comparador de precios. Así, el 41% de los encuestados desearía poder comparar precios online con un comparador de precios como FUNOS.

A medida que el mercado se vuelve más competitivo, la transparencia va en aumento. Así, los españoles aprueban la transparencia de las funerarias con una nota media de 5,6 sobre 10, si bien la demanda de los consumidores es clara en este aspecto: el 83% de la población española no contrataría en un futuro a una empresa funeraria que no mostrara sus precios online. Por eso, cada vez más se verá la posibilidad de consultar toda la información de servicios y precios por internet, poder comparar y, finalmente, la contratación online.

Además de lo mencionado, el informe destaca otras tendencias como el aumento de las incineraciones (que han pasado del 16% en 2005 al 45,5% en 2020), siendo España el país con más hornos crematorios de Europa.

Igualmente, la sostenibilidad también llega al sector; no en vano, el 87% de los ciudadanos pide servicios ecológicos, y el 38% estaría dispuesto a pagar más por ellos. En este sentido, las funerarias lideran esta tendencia y ofrecen cada día más este tipo de servicios.

Entre otras tendencias, se observan ceremonias de despedida cada vez más laicas (en 2019, el 18% de las ceremonias fueron laicas, frente al 82% de religiosas, aunque las laicas destacan especialmente en las grandes ciudades) y nuevas religiones que aparecen en los funerales. Resalta el creciente interés por la personalización de las despedidas y la participación directa en los funerales. Asimismo, se ve el auge de la planificación de los servicios funerarios en vida, tanto a través del seguro de decesos (las primas de este seguro se han disparado un 79% entre 2005 y 2019), como a través de las funerarias con la contratación prenecesidad.

A nivel digital, crecen las proyecciones multimedia en las ceremonias de despedida (así, el 54% de la población es partidaria de estas memorias multimedia y se dispara hasta el 77% en el caso de los Millennials y Generación Z). En la pospandemia, la ciudadanía parece priorizar la presencia física a las ceremonias en streaming, que se dispararon durante la pandemia por las restricciones de aforo (un 68% preferiría no asistir a una despedida por streaming en el futuro). Además, se observa un mayor impacto de las redes sociales (el 74% utiliza habitualmente WhatsApp para enviar condolencias), aunque no gusta compartir en público en las redes posts sobre un fallecimiento (solo el 24% de la gente lo haría). Finalmente, otra demanda que va en aumento es la gestión del legado digital o huella digital.

Respecto a los servicios funerarios del futuro, aparecen servicios innovadores que van desde el envío de las cenizas al espacio, la transformación de los restos en diamantes, la criogenización de los cuerpos o la cremación al agua, entre otros. No hay dudas de que se vienen tiempos de cambios para el sector.

Acerca de FUNOS Funos, el Rastreator de las funerarias, es el primer comparador de precios online de funerarias de España, 100% objetivo, transparente e independiente. Creada en 2020, la start-up ofrece comparativas de precios de funerarias en Cataluña y próximamente lanzará su servicio de comparación en el resto de principales ciudades españolas.

¿Cómo funciona? El usuario responde unas preguntas sobre el servicio que necesita y la plataforma le muestra los precios de las mejores funerarias para que pueda comparar. Una vez decidida qué funeraria quiere contratar, el usuario se pone directamente en contacto con ella para un mejor asesoramiento personal y cerrar el servicio. El usuario termina la contratación con la funeraria escogida.

Estudio elaborado por Funos, el rastreador de funerarias, el primer comparador online de precios de funerarias.

Para más información, consultar el informe “Las 12 tendencias que marcarán el futuro del sector funerario” elaborado por Funos – Marc Vallhonesta (CEO): marc@funos.es.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El 60% de los españoles contrataría servicios funerarios por internet Kling, nueva marca para mujeres en Who killed Bambi? Articulaciones sanas y protegidas con el complemento alimenticio de Comdiet SILIMAX complex ¿Puede el diseño web ayudar a despertar un negocio? Fulcri está especializada en el desarrollo de software en entorno web dedicado al mundo de la comunicación, el marketing y la fidelización para farmacias