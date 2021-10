Los consejos para vender una vivienda de herencia en Málaga, por D&A Inmobiliaria Emprendedores de Hoy

Las viviendas heredadas a causa del fallecimiento de familiares o conocidos han aumentado a nivel global como consecuencia de la pandemia del COVID-19. En España, las cifras no son diferentes. En el último trimestre del 2020, el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntó que las herencias aumentaron en un 20%.

Los costes de mantenimiento de un inmueble pueden ser elevados, por lo que muchas personas optan por vender la propiedad heredada. Sin embargo, vender una vivienda de herencia puede traer de cabeza a los herederos si antes de la aceptación de la herencia no se realiza un estudio detallado del impacto económico y fiscal que puede tener esa herencia en caso de estar pensando vender la vivienda y llegar a un acuerdo en el reparto de la misma.

Ante esta situación, D&A Inmobiliaria advierte que puede haber problemas en la comercialización del inmueble en este tipo de casos si no son acompañados por expertos que les asesoren correctamente, un asesoramiento más allá de la simple tramitación de la herencia que cualquier gestor puede hacer. Por esta razón, la agencia inmobiliaria ofrece transparencia y máxima seguridad jurídica durante el proceso de herencia y venta, para generar sencillez, tranquilidad y un acuerdo óptimo entre las partes y, muy importante, realizar el estudio económico y fiscal antes de aceptar la herencia, pudiendo ahorrar miles de euros en la futura venta de la vivienda.

¿Cómo vender una casa heredada? Los profesionales de D&A Inmobiliaria, Mónica Negrón y David Moreno, aconsejan realizar un estudio económico y fiscal antes de aceptar la herencia que se recibe por parte de un ser querido que haya fallecido. De lo contrario, puede tener un alto impacto fiscal en la futura venta de esa propiedad, solo después del estudio para proceder a aceptar la herencia. Solo después de la aceptación, explican los expertos, será posible realizar los trámites de venta de la vivienda.

Para llegar a ese paso, se debe realizar la legalización del cambio de la propiedad con el testamento, si lo hay, o realizar la declaración de herederos y posterior aceptación de la herencia, la liquidación de impuestos como la plusvalía municipal o el pago de impuestos de sucesiones, entre otros.

El paso decisivo es la firma de las escrituras de herencia, con el reparto señalado por el difunto o, en su caso, el establecido en Notaría, según el acuerdo alcanzado entre los herederos legales. Si esto no ocurre y se presentan diferencias entre los herederos, este hecho puede ocasionar problemas o confusiones a la hora de aceptar la herencia y concretar la venta posterior del inmueble recibido.

¿Cuáles son las ventajas de asesorarse con D&A Inmobiliaria? Por todas estas posibles situaciones, es muy importante conseguir una “venta sin dolor”, desde el momento de interés entre vendedores y un posible comprador, para garantizar la transparencia, sencillez y legalidad por medio de un proceso de venta profesional.

En eso consiste la preparación y asesoría gratuita que ofrece D&A Inmobiliaria en Rincón de la Victoria y las localidades de la Costa del Sol, Málaga.

En el proceso de venta, entre otras ventajas más competitivas de la agencia es la utilización del Big Data y la inteligencia artificial para conseguir una correcta valoración de la vivienda, además de la fotografía profesional, lo último en tour virtual 3D, home staging, junto a otras herramientas innovadoras para ofrecer los inmuebles a los posibles compradores. Esto genera valor, ahorra tiempo y aporta mayor confianza entre quienes están pensando en vender o comprar inmuebles. También permite ahorrar el 70% las visitas físicas infructuosas a la vivienda y acelerar los tiempos de venta.

