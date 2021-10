Boda en el campo: ideas y consejos para una organización perfecta, por LEGADO DE LOS JERÓNIMOS Comunicae

viernes, 29 de octubre de 2021, 14:20 h (CET) ​El campo es un lugar perfecto para vivir el día de la boda en estrecho contacto con la naturaleza. El entorno campestre es evocador, original y romántico. Una verdadera fuente de inspiración para bodas campestres Si lo que se está buscando son fincas cerca de Madrid, a continuación, se exponen los elementos esenciales en los que se debe pensar para celebrar una boda campestre impecable. Desde el vestido hasta los arreglos, desde la elección de la paleta de colores hasta la elección del menú, todo lo que se necesita saber para hacer realidad la boda soñada.

¿Cuál es la temporada adecuada para una boda en el campo?

Según Legado de los Jerónimos, finca para bodas en Ávila, lo mejor de casarse en el campo es que se puede organizar una boda civil o simbólica en plena naturaleza y pasar este tiempo con los seres queridos en un ambiente bucólico lleno de encanto, romance y magia.

Por ello, la mejor estación para celebrar una boda en la naturaleza es el final de la primavera. Es la época del año ideal para disfrutar de un maravilloso día al aire libre sin tener que preocuparse por las temperaturas gélidas o el calor abrasador.

El verano también se presta a una boda en el campo, pero hay que evitar los meses más calurosos, sobre todo si se quiere celebrar la boda al aire libre. Hay que evitar el calor sofocante y las altas temperaturas.

El otoño se tiñe de hermosos colores, que hacen que una boda en el campo tenga aún más ambiente. Es aconsejable elegir la primera parte de la estación, cuando el verano acaba de terminar y las duras temperaturas del invierno aún están lejos.

El lugar perfecto para las bodas en el campo

Masías renovadas, encantadores agroturismos, casas de campo, fincas señoriales o villas rodeadas de viñedos y hectáreas de terreno: hay muchos lugares ideales para celebrar una boda en el campo. Este tipo de emplazamientos son los favoritos en las tendencias para las bodas en 2022.

Cuando se celebra una boda en una finca el lugar marca la diferencia. Se deben evaluar cuidadosamente tanto los espacios exteriores como los interiores. Los espacios interiores deben ser acogedores y luminosos, cuidados, pero no demasiado formales.

Algunos elementos que ayudan a crear el ambiente adecuado son las chimeneas de piedra, los techos con vigas de madera, los grandes ventanales y las paredes de piedra vista. El ambiente es muy importante para que una boda campestre tenga éxito.

La importancia del plan B

Es cierto, el refrán dice "novia mojada, novia afortunada". Pero siendo sinceros, ninguna novia sueña con una boda mojada… Por el contrario, el mal tiempo es el enemigo número 1 en la planificación de una boda, incluso para una boda en el campo, en el mar o en un lago. ¿La solución? Tener un plan B.

Esto significa que cuando se esté considerando un lugar para la ceremonia y/o recepción de boda en el campo, es imperativo que se compruebe que no sólo dispone de magníficos espacios al aire libre, sino también salas interiores que sean lo suficientemente grandes para los invitados.

El estilo y los colores para una boda en el campo

El shabby chic y el country chic son los dos estilos más adecuados para una boda campestre. Son estilos en los que predominan los colores suaves y los matices ligeros y delicados, dominando la disposición general en el lugar.

Por supuesto, se pueden elegir otros colores, pero el riesgo de atreverse con colores demasiado vivos es crear un contraste que "choca" con el contexto circundante.

El entorno general: ¿qué se necesita para una boda en el campo?

En el caso de una boda en una finca, la naturaleza circundante se convierte en una fuente inagotable de inspiración.

Las flores frescas del campo, las ramitas, las espigas, las hojas, la fruta de temporada, las cestas de mimbre y las cajas de fruta son los elementos ideales para decorar el lugar elegido y los distintos rincones, como el de los recuerdos de la boda.

El montaje debe ser refinado y armonioso con el entorno rural: el objetivo es crear una fusión perfecta entre la naturaleza y los elementos elegidos para personalizar el lugar, realzando al máximo la estación en la que se celebra la boda y las características y colores del lugar.

Un entorno bien diseñado permite que la naturaleza aflore en toda su belleza y autenticidad. Por eso es importante elegir bien los materiales que se van a utilizar: la cuerda, el yute y la madera son los más adecuados, porque son materiales naturales, en perfecta armonía con el tema de una boda campestre.

El montaje de la mesa

Las mesas rectangulares o las largas mesas imperiales son las más adecuadas para u0na boda campestre.

Utilizar manteles de lino blanco o de algodón crudo, centros de mesa que recuerden al campo, cubiertos de metal con un toque ligeramente retro o de material reciclable, platos de cerámica blanca o de acero esmaltado (quizás decorados a mano) y velas para crear un ambiente más romántico.

Elegir celebrar la boda en una finca permite interpretar el momento del banquete con más libertad. En comparación con las bodas superelegantes en un palacete o un hotel de lujo, está claro que estas bodas pueden ser más informales. Por este motivo, en las bodas campestres, un bufé al aire libre o un divertido picnic en los viñedos pueden sustituir al clásico banquete de boda, sobre todo si se quiere dar un tono decididamente informal a la boda.

¿Cómo deben vestirse los novios?

La sencillez y un toque de informalidad son las principales características de una boda de estilo rústico y campestre. Pero cuidado: esto no significa que no sea un evento elegante, las bodas en el campo tienen una elegancia especial, que también debe reflejarse en la elección de la ropa de los novios y en su aspecto general.

Estos son algunos consejos:

Para la novia : El vestido debe tener un estilo romántico, mejor si es fluido, ligero y sencillo. El peinado también debe ser sencillo: pelo suelto, trenzas y moños semi recogidos, y coronas de flores o clips para completar el look.

: El vestido debe tener un estilo romántico, mejor si es fluido, ligero y sencillo. El peinado también debe ser sencillo: pelo suelto, trenzas y moños semi recogidos, y coronas de flores o clips para completar el look. Para el novio: sí a los trajes de etiqueta sencillos y refinados, azules o de colores delicados, en perfecta armonía con el estilo general de la boda. Un menú de boda en el campo: frescura y autenticidad por encima de todo

La autenticidad es la consigna para un menú de boda campestre. Los productos elegidos para deleitar el paladar de los invitados deben ser frescos.

Muchos espacios en el campo tienen viñedos, olivares, huertos y explotaciones ganaderas de las que se obtienen lo necesario para crear un auténtico banquete de 0 km: embutidos, quesos, vino, aceite y carne. Llevar a la mesa platos cuyos ingredientes son de cosecha propia es, sin duda, una ventaja.

Es importante elegir un menú que destaque los ingredientes locales y aproveche al máximo la estacionalidad de los mismos.

La repostería: cómo prepararla para una boda country chic en la naturaleza

La repostería para una boda en el campo debe ser delicada y resaltar la naturaleza. Utilizar recipientes para las almendras garrapiñadas y cestas de mimbre decoradas con cuerda, yute o elegantes encajes.

Para decorar la mesa de repostería, aconsejablemente de madera, se pueden utilizar elementos de la naturaleza circundante, principalmente flores frescas o, por qué no, frutos típicos de la estación en la que se celebra la boda, como castañas o espigas.

Regalos para los invitados a las bodas campestres

Los pequeños paquetes de productos caseros como licores, aceite, mermeladas o miel son el regalo perfecto para los invitados a una boda en el campo. Incluso un pequeño objeto de madera puede ser una excelente idea para regalar a los invitados, incluso mejor si se empaqueta en pequeñas bolsas de tela, como el lino, quizás decoradas con encaje.

Para una boda ecológica en el campo, los recuerdos de boda ecológicos son el regalo ideal para los invitados, porque son un regalo no sólo para ellos, sino también para la naturaleza y el medio ambiente.

La mejor manera de exponer los recuerdos de boda en una boda campestre es utilizar un expositor de madera y colocarlo en el exterior para que la luz natural pueda resaltar lo mejor del rincón de los recuerdos.

El decorado de la propia naturaleza para una boda en campo no tiene precio, la claridad, la luz el aire puro hacen que el evento sea muy especial.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.