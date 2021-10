Kling, nueva marca para mujeres en Who killed Bambi? Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de octubre de 2021, 16:00 h (CET)

Durante los últimos años, la moda alternativa, auténtica e irreverente ha ido adquiriendo mucha relevancia en el mercado europeo e internacional. Cada día, hombres y mujeres de todo el mundo se suman a la búsqueda de prendas para renovar sus armarios con un toque único y diferente.

Teniendo esto en cuenta, la tienda online con las últimas tendencias en el mundo de la moda Who killed Bambi? abre sus puertas a las propuestas de Kling: una marca cuyo objetivo es brindar voz y esencia propias a aquellas mujeres que se visten para divertirse y quieren complacerse a sí mismas.

Kling, una propuesta atrevida e irreverente Actualmente, las tendencias en el mundo de la moda siguen un estilo casual y urbano. La mayoría de mujeres busca un outfit cómodo y apto para cualquier situación, sin dejar de tener un sello personal y único. Bajo la creencia de que la moda debería estar estrictamente diseñada para divertirse y autocomplacerse, la emergente marca de moda femenina Kling aterriza en la web de Who killed Bambi? con atrevidas colecciones de casual wear juvenil y un estilo underground.

Reinventándose en cada temporada, con el objetivo de sorprender al público y revolucionar el mundo de la moda, el amplio catálogo de Kling ofrece faldas, blusas, camisas, camisetas, jerséis, cárdigans, vestidos, sudaderas y pantalones con estampados, diseños y colores únicos. Asimismo, cuenta con una línea de zapatos y accesorios, tales como bolsos, cinturones, bufandas, sombreros y otros complementos.

Moda alternativa y exclusiva de Kling en Who killed Bambi? El éxito de esta innovadora marca de moda ha ido en constante aumento durante los últimos años. Sus prendas desenfadadas, versátiles, cómodas y bonitas han revolucionado el mercado nacional e internacional, cruzando fronteras y vendiendo sus exclusivas colecciones en países como Italia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Portugal, Bélgica, Holanda, Alemania, Luxemburgo, Rumanía, Rusia, Chipre, Grecia, Japón e incluso Estados Unidos.

Actualmente, uno de los pocos lugares donde es posible comprar prendas diferentes en España es a través de Who killed Bambi?, un innovador e-commerce que ofrece a hombres y mujeres la posibilidad de adquirir ropa, accesorios y calzado de varias de las marcas de moda más importantes a nivel nacional e internacional, entre las que destaca Kling.

La ropa de altísima calidad, el estilo personalizado y los competitivos precios de la marca posicionan a Kling como un sello atrevido, diferente e irreverente y Who killed Bambi? es el lugar ideal donde adquirir sus prendas, gracias a su entorno seguro y la atención personalizada que ofrecen a los clientes. La web tiene descuentos disponibles y realiza envíos dentro y fuera de España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.